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Мовознавці відповіли, як українською буде "приймати участь"

5 жовтня 2024 06:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Як українською правильно сказати "приймати участь" - відповідь
Здивована дівчина в окулярах. Фото: freepik.com
Євгенія Брюховецька - редактор

В розмовній українській мові нерідко можна почути такий вираз "приймати участь". Це калька з російської мови, яка є неправильною.

Про це йдеться на сайті Мова ДНК Нації.

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Приймати участь 

Так, дієслово "приймати" досить часто вживається неправильно. За словами мовознавців, найчастіше його можна замінити на слова "брати" та "взяти": брати до уваги, взяти участь.

Також існують й такі варіанти: набувати форми, стати на бік, ухвалити закон. 

А слово "приймати" в українській мові використовується у випадках, коли воно має такі значення:

  • "брати" — приймати гроші;
  • "одержувати, перебирати" — приймати подарунки, приймати у спадок, приймати корону;
  • "зарахувати до установи, закладу, організації" — приймати до школи;
  • "давати комусь притулок, пригощати" — приймати гостей, приймати делегацію;
  • "забирати" — прийняти посуд зі столу.

Раніше мовознавці пояснили, які синоніми є в українській мові до слова "калюжа".

Крім того, українцям навели приклади, як краще замінити вираз "утро вечера мудренее".

освіта навчання українська мова русифікація слова

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