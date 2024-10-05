Як українською правильно сказати "приймати участь" - відповідь

Мовознавці відповіли, як українською буде "приймати участь"
В розмовній українській мові нерідко можна почути такий вираз "приймати участь". Це калька з російської мови, яка є неправильною.
Про це йдеться на сайті Мова ДНК Нації.
Приймати участь
Так, дієслово "приймати" досить часто вживається неправильно. За словами мовознавців, найчастіше його можна замінити на слова "брати" та "взяти": брати до уваги, взяти участь.
Також існують й такі варіанти: набувати форми, стати на бік, ухвалити закон.
А слово "приймати" в українській мові використовується у випадках, коли воно має такі значення:
- "брати" — приймати гроші;
- "одержувати, перебирати" — приймати подарунки, приймати у спадок, приймати корону;
- "зарахувати до установи, закладу, організації" — приймати до школи;
- "давати комусь притулок, пригощати" — приймати гостей, приймати делегацію;
- "забирати" — прийняти посуд зі столу.
Раніше мовознавці пояснили, які синоніми є в українській мові до слова "калюжа".
Крім того, українцям навели приклади, як краще замінити вираз "утро вечера мудренее".
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