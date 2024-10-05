Как на украинском правильно сказать "приймати участь" - ответ

Языковеды ответили, как на украинском будет "приймати участь"
В разговорном украинском языке нередко можно услышать такое выражение "приймати участь". Это калька с русскому языка, которая является неправильной.
Об этом говорится на сайте Мова ДНК Нації.
Принимать участие
Так, глагол "приймати" довольно часто употребляется неправильно. По словам языковедов, чаще всего его можно заменить словами "брати" и "взяти": брати до уваги, взяти участь.
Также существуют и следующие варианты: набувати форми, стати на бік, ухвалити закон.
А слово "приймать" в украинском языке используется в случаях, когда оно имеет следующие значения:
- "брати" — приймати гроші;
- "одержувати, перебирати" — приймати подарунки, приймати у спадок, приймати корону;
- "зарахувати до установи, закладу, організації" — приймати до школи;
- "давати комусь притулок, пригощати" — приймати гостей, приймати делегацію;
- "забирати" — прийняти посуд зі столу.
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