Как на украинском правильно сказать "приймати участь" - ответ

Удивленная девушка в очках. Фото: freepik.com

В разговорном украинском языке нередко можно услышать такое выражение "приймати участь". Это калька с русскому языка, которая является неправильной.

Об этом говорится на сайте Мова ДНК Нації.

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Принимать участие

Так, глагол "приймати" довольно часто употребляется неправильно. По словам языковедов, чаще всего его можно заменить словами "брати" и "взяти": брати до уваги, взяти участь.

Также существуют и следующие варианты: набувати форми, стати на бік, ухвалити закон.

А слово "приймать" в украинском языке используется в случаях, когда оно имеет следующие значения:

"брати" — приймати гроші;

"одержувати, перебирати" — приймати подарунки, приймати у спадок, приймати корону;

"зарахувати до установи, закладу, організації" — приймати до школи;

"давати комусь притулок, пригощати" — приймати гостей, приймати делегацію;

"забирати" — прийняти посуд зі столу.

Ранее языковеды объяснили, какие синонимы есть в украинском языке к слову "калюжа".

Кроме того, украинцам привели примеры, как лучше заменить выражение "утро вечера мудрее".