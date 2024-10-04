Мовознавці пояснили, як буде українською слово "лужа" і "фразеологізм "сесть в лужу"

Дитина бавиться в калюжі. Фото: Freepick

В українській мові є декілька цікавих синонімів до слова "лужа", які активно використовуються в літературі. Також мовознавці радять використовувати українські варіанти фразеологізму "сесть в лужу".

Про це повідомили мовознавці на порталі Розум.org.ua.

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Як правильно в українській мові перекласти слово "лужа"

Слово "лужа" є характерним для російської мови, але збереглося і в українській. Однак українська мова має кілька власних варіантів цього слова, деякі з яких звучать досить цікаво.

Загалом цей термін походить від індоєвропейської основи "luz", що означає "чорни". Подібні слова зустрічаються в латиській (luga — трясовина), литовській (lugnai), білоруській (лужина) та словенській (luza) мовах.

В українській мові для позначення "лужі" існують інші слова: калюжа, калабаня, килабатина, баюра, ковбаня, бакай (або бокая), барліг, жабар (чи жабаря), жабник, жабовина, жабовиння. Вражаючий вибір, правда?

Калюжа — це заглиблення в землі або на поверхні дороги чи тротуару, де збирається вода. Довговічні калюжі можуть ставати окремими екосистемами, де мешкають мікроорганізми, комахи, ракоподібні, жаби і тритони. У лісах вони слугують джерелом води для птахів і дрібних тварин.

У літературі автори послуговуються різними словами, які позначають це явище:

Заснули, мов свиня в калюжі, в своїй неволі (Т. Шевченко)

Аж калабані стоять, такий дощ був. Виходив [Гриць] перед хату, ставав собі коло калабані, що з неї воду кури п'ють, та й торкотів.(Л. Мартович).

Гнилі баюри (І.Франко).

Валяється, як свиня в барлозі (І. Котляревський)

Як замінити фразеологізм "сесть в лужу"

Чи варто розуміти відомий вислів "сесть в лужу" або "сесть в галошу" буквально? Він описує ситуацію, коли людина опиняється в незручному, кумедному чи неприємному положенні.

Цікаво, що цей фразеологізм можна перекласти дослівно українською, не втративши його змісту

Візьмемо у користування:

попасти (скочити, наскочити) на слизьке;

убратися по самісінькі халяви;

ускочити вище халяв;

ускочити (вскочити) по вуха;

ускочити по саме нікуди (у нікуди);

ускочити у (в) сливки;

потрапити (попасти) як муха в окріп;

влипнути як муха в мед;

потрапити (попасти) з огню (з вогню, з жару) в полум’я.

Ось декілька прикладів із літератури:

Мені здалося, що ти, Андроне Потаповичу, попав на слизьке, а признатися не хотів, – засміявся Броварник (Стельмах, Правда і кривда);

Треба довідатися, куди ті гроші йдуть. – Старшина побачив, що наскочив на слизьке, і зараз звернув убік: – Гроші всі цілі (Б. Грінченко);

"Таки вислідкувала… Ну та й убрався ж оце я по самісінькі халяви", – думав Мишук (І. Нечуй-Левицький);

Ускочив Хома по самі вуха, таки влучив батька по колінах (Є. Гуцало, Парад планет);

Нагадаємо, мовознавці також пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу".

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