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Не тільки "калюжа" — мовознавці пояснили як ще буде українською "лужа"

4 жовтня 2024 06:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мовознавці пояснили, як буде українською слово "лужа" і "фразеологізм "сесть в лужу"
Дитина бавиться в калюжі. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В українській мові є декілька цікавих синонімів до слова "лужа", які активно використовуються в літературі. Також мовознавці радять використовувати українські варіанти фразеологізму "сесть в лужу".

Про це повідомили мовознавці на порталі Розум.org.ua.

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Як правильно в українській мові перекласти слово "лужа"

Слово "лужа" є характерним для російської мови, але збереглося і в українській. Однак українська мова має кілька власних варіантів цього слова, деякі з яких звучать досить цікаво.

Загалом цей термін походить від індоєвропейської основи "luz", що означає "чорни". Подібні слова зустрічаються в латиській (luga — трясовина), литовській (lugnai), білоруській (лужина) та словенській (luza) мовах.

В українській мові для позначення "лужі" існують інші слова: калюжа, калабаня, килабатина, баюра, ковбаня, бакай (або бокая), барліг, жабар (чи жабаря), жабник, жабовина, жабовиння. Вражаючий вибір, правда?

Калюжа — це заглиблення в землі або на поверхні дороги чи тротуару, де збирається вода. Довговічні калюжі можуть ставати окремими екосистемами, де мешкають мікроорганізми, комахи, ракоподібні, жаби і тритони. У лісах вони слугують джерелом води для птахів і дрібних тварин.

У літературі автори послуговуються різними словами, які позначають це явище:

  • Заснули, мов свиня в калюжі, в своїй неволі (Т. Шевченко)
  • Аж калабані стоять, такий дощ був. Виходив [Гриць] перед хату, ставав собі коло калабані, що з неї воду кури п'ють, та й торкотів.(Л. Мартович).
  • Гнилі баюри (І.Франко).
  • Валяється, як свиня в барлозі (І. Котляревський)

Як замінити фразеологізм "сесть в лужу"

Чи варто розуміти відомий вислів "сесть в лужу" або "сесть в галошу" буквально? Він описує ситуацію, коли людина опиняється в незручному, кумедному чи неприємному положенні.

Цікаво, що цей фразеологізм можна перекласти дослівно українською, не втративши його змісту

Візьмемо у користування:

  • попасти (скочити, наскочити) на слизьке;
  • убратися по самісінькі халяви;
  • ускочити вище халяв;
  • ускочити (вскочити) по вуха;
  • ускочити по саме нікуди (у нікуди);
  • ускочити у (в) сливки;
  • потрапити (попасти) як муха в окріп;
  • влипнути як муха в мед;
  • потрапити (попасти) з огню (з вогню, з жару) в полум’я.

Ось декілька прикладів із літератури:

  • Мені здалося, що ти, Андроне Потаповичу, попав на слизьке, а признатися не хотів, – засміявся Броварник (Стельмах, Правда і кривда);
  • Треба довідатися, куди ті гроші йдуть. – Старшина побачив, що наскочив на слизьке, і зараз звернув убік: – Гроші всі цілі (Б. Грінченко);
  • "Таки вислідкувала… Ну та й убрався ж оце я по самісінькі халяви", – думав Мишук (І. Нечуй-Левицький);
  • Ускочив Хома по самі вуха, таки влучив батька по колінах (Є. Гуцало, Парад планет);

Нагадаємо, мовознавці також пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу". 

Раніше українцям навели приклади, як краще замінити вираз "утро вечера мудренее".

Також ми писали про те, що потрібно уникати слів "підодіяльник" та "одіяло".Мовознавці запропонували альтернативи.

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