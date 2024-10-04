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Не только "калюжа" — языковеды объяснили как еще будет на украинском "лужа"

4 октября 2024 06:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Языковеды объяснили, как будет по украински слово "лужа" и "фразеологизм "сесть в лужу"
Ребенок забавляется в луже. Фото: Freepick
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В украинском языке есть несколько интересных синонимов к слову "лужа", которые активно используются в литературе. Также языковеды советуют использовать украинские варианты фразеологизма "сесть в лужу".

Об этом сообщили языковеды на портале Разум.org.ua.

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Как правильно в украинском языке перевести слово "лужа"

Слово "лужа" характерно для русского языка, но сохранилось и в украинском. Однако украинский язык имеет несколько собственных вариантов этого слова, некоторые из которых звучат довольно интересно.

В целом этот термин происходит от индоевропейской основы "luz", что означает "черные". Подобные слова встречаются в латышском (luga — трясина), литовском (lugnai), белорусском (лужина) и словенском (luza) языках.

В украинском языке для обозначения "лужи" существуют другие слова: ккалюжа, калабаня, килабатина, баюра, ковбаня, бакай (або бокая), барліг, жабар (чи жабаря), жабник, жабовина, жабовиння. Впечатляющий выбор, правда?

Лужа - это углубление в земле или на поверхности дороги или тротуара, где собирается вода. Долговечные лужи могут становиться отдельными экосистемами, где обитают микроорганизмы, насекомые, ракообразные, лягушки и тритоны. В лесах они служат источником воды для птиц и мелких животных.

В литературе авторы используют разные слова, обозначающие это явление:

  • Уснули, как свинья в "калюжі", в своей неволе (Т. Шевченко)
  • Даже калабані стоят, такой дождь был. Выходил [Гриц] перед дом, становился себе возле калабані, что из нее воду куры пьют, да и торчал.(Л. Мартович).
  • Гнилые "баюри" (И.Франко).
  • Валяется, как свинья в "барлозі" (И. Котляревский)

Как заменить фразеологизм "сесть в лужу"

Стоит ли понимать известное выражение "сесть в лужу" или "сесть в галошу" буквально? Оно описывает ситуацию, когда человек оказывается в неудобном, забавном или неприятном положении.

Интересно, что этот фразеологизм можно перевести дословно на украинский, не потеряв его содержания.

Возьмем в пользование:

  • попасти (скочити, наскочити) на скользкое;
  • убратися по самісінькі халяви;
  • вскочити выше голенища;
  • вскочити  по уши;
  • вскочити по самое никуда (в никуда);
  • вскочити в сливки;
  • попасти как муха в кипяток;
  • влипнути как муха в мед;
  • попасти из огня  в пламя.

Вот несколько примеров по литературе:

  • Мне показалось, что ты, Андрон Потапович, попал на скользкое, а признаться не хотел, — засмеялся Броварник (Стельмах, Правда и обида);
  • Надо узнать, куда эти деньги уходят. — Старшина увидел, что наскочил на скользкое, и сейчас обратил в сторону: — Деньги все цели (Б. Гринченко);
  • "Так выследила... Ну да и оделся же я по самые голенища", — думал Мишук (И. Нечуй-Левицкий);
  • Вскочил Фома по самые уши, попал отца по коленям (Е. Гуцало, Парад планет);

Напомним, языковеды также объяснили, как будет украинским словосочетание "в першу чергу".

Ранее украинцам привели примеры, как лучше заменить выражение "утро вечера мудрее".

Также мы писали о том, что нужно избегать слов "підодіяльник" и "одіяло". Языковеды предложили альтернативы.

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