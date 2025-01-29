Як не боятися помилятися в житті — мудрість від Омара Хаяма

Хлопчик переживає через помилки. Фото: Pinterest

Багатьох із нас виховали нас зі страхом помилок. Через те, що ми боїмося помилятися, ми втрачаємо багато можливостей, які можуть покращити наше життя.

Новини.LIVE розповідає про мудрість від перського філософа Омара Хайяма, яка змінить ваше уявлення про помилки в житті.

Читайте також:

Як не боятися помилятися в житті

Відомий мудрець ще в XI столітті дав мудрі поради, як перестати боятися помилок у своєму житті.

У рядках його рубаї йдеться про те, що насправді ніяких помилок не існує, адже все, що з нами відбуваються — це безцінний життєвий досвід.

Щоб отримати бажане, іноді варто пройти через непростий шлях, проте випробування стануть для вас найкращими вчителями. Мудрець радить не сприймати свої помилки як слабкість, а навпаки — як кроки, які ви долаєте на своєму життєвому шляху.

Невдачі на роботі. Фото: Freepik

"Щодня змагаюся, борюся сам з собою,

Живу й не відаю ні втіхи, ні спокою!

Хай ти простиш мене... Та сором лютий палить

Мене за помилки, що коїв я і кою!".

"О Майстре, нашого життя первопричина!

Чом стільки має вад твій первотвір — людина?

Як добре виліпив, навіщо розбиваєш?

А вийшла помилка — чия ж у тім провина?".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про українські слова, які вигадали поети. Серед них, зокрема, є "опромінити", "розпрозоритись" та "самодзвонний".

Крім того, нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році.