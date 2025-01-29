Как не бояться ошибаться в жизни — мудрость от Омара Хаяма

Мальчик переживает из-за ошибок. Фото: Pinterest

Многих из нас воспитали нас со страхом ошибок. Из-за того, что мы боимся ошибаться, мы упускаем много возможностей, которые могут улучшить нашу жизнь.

Новини.LIVE рассказывает о мудрости от персидского философа Омара Хайяма, которая изменит ваше представление об ошибках в жизни.

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Как не бояться ошибаться в жизни

Известный мудрец еще в XI веке дал мудрые советы, как перестать бояться ошибок в своей жизни.

В строках его рубаи говорится о том, что на самом деле никаких ошибок не существует, ведь все, что с нами происхоит — это бесценный жизненный опыт.

Чтобы получить желаемое, иногда стоит пройти через непростой путь, однако испытания станут для вас лучшими учителями. Мудрец советует не воспринимать свои ошибки как слабость, а наоборот — как шаги, которые вы преодолеваете на своем жизненном пути.

Неудачи на работе. Фото: Freepik

"Ежедневно соревнуюсь, борюсь сам с собой,

Живу и не ведаю ни утехи, ни покоя! Да простишь ты меня... И стыд лютый жжет

Меня за ошибки, которые совершал я и совершаю! ".

"О Мастер, нашей жизни первопричина!

Почему столько имеет изъянов твое первотворение — человек? Как хорошо вылепил, зачем разбиваешь? А получилась ошибка — чья же в том вина?".

Напомним, недавно мы писали о украинских словах, которые придумали поэты. Среди них, в частности, есть "облучить", "розпрозоритись" и "самодзвонний".

Кроме того, недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.