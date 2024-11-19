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Науковці пояснили, що таке сонний параліч та його симптоми

19 листопада 2024 07:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Що таке сонний параліч та про що він може свідчити
Дівчина спить. Ілюстративне фото: ShutterStock
Євгенія Брюховецька - редактор

Сон є станом людини, який характеризують загальмованою чуттєвістю та зниженою активністю м'язів. Деякі люди зіштовхувалися з таким станом, як сонний параліч, що може свідчити про наявність деяких хвороб.

Що це таке, йдеться у матеріалі WebMD.

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Що таке сонний параліч

Сонний параліч характеризується відчуттям, що людина притомна, але водночас не може рухатися. Інколи це може траплятися тоді, коли людина переходить між стадіями сну: вона не може рухатися чи говорити до хвилини, а також відчуває тиск чи задуху або має галюцинації. 

Це вважається парасомнією — ненормальною активністю, яка виникає під час сну та пов'язано зі стадією швидкого сну, коли очі швидко рухаються та виникають яскраві сновидіння, але м'язи розслаблені для зменшення рухливості.

Під час сонного паралічу ви раптово прокидаєтеся під час швидкої фази, повертаючись до свідомості, навіть у випадку, якщо м'язи все ще розслаблені, тому це відчувається як тимчасовий параліч.

Згідно з дослідженнями, найчастіше сонний параліч розпочинається в підлітків та може частішати у віці 20-30 років. Від нього страждають приблизно 7,6% людей у світі.

Чому у людини виникає сонний параліч - дослідники назвали фактори
Дівчина спить. Ілюстративне фото: pexels

Причини сонного паралічу

Фактори, які мають певний зв'язок з виникненням сонного паралічу:

  • тривожні розлади;
  • погана якість сну;
  • нерегулярний режим сну;
  • вживання алкоголю;
  • вплив травматичних подій;
  • сімейний анамнез паралічу сну.

Крім того, це може свідчити про наявність таких захворювань у людини:

  • депресія;
  • мігрень;
  • обструктивне апное уві сні;
  • гіпертонія;
  • тривожні розлади;
  • нарколепсія.

Раніше ми пояснили, чому деякі люди прокидаються щоночі о четвертій ранку. Причиною може бути неглибокий сон, який наступає після чотирьох-п'яти годин.

Крім того, стало відомо, чому кіт спить з вами та про що це свідчить.

здоров'я сон захворювання людина м'язи

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