Что такое сонный паралич и о чем он может свидетельствовать

Ученые объяснили, что такое сонный паралич и его симптомы
Сон является состоянием человека, характеризующего заторможенную чувственность и пониженную активность мышц. Некоторые люди сталкивались с таким состоянием как сонный паралич, что может свидетельствовать о наличии некоторых болезней.
Что это такое, говорится в материале WebMD.
Что такое сонный паралич
Сонный паралич характеризуется ощущением, что человек в сознании, но в то же время не может двигаться. Иногда это может происходить тогда, когда человек переходит между стадиями сна: он не может двигаться или говорить до минуты, а также чувствует давление или удушье или галлюцинации.
Это считается парасомнией — ненормальной активностью, которая возникает во время сна и связана со стадией быстрого сна, когда глаза быстро двигаются и возникают яркие сновидения, но мышцы расслаблены для уменьшения подвижности.
Во время сонного паралича вы внезапно просыпаетесь во время быстрой фазы, возвращаясь к сознанию, даже если мышцы все еще расслаблены, поэтому это чувствуется как временный паралич.
Согласно исследованиям, чаще всего сонный паралич начинается у подростков и может учащаться в возрасте 20-30 лет. От него страдают около 7,6% людей в мире.
Причины сонного паралича
Факторы, имеющие определенную связь с возникновением сонного паралича:
- тревожные расстройства;
- плохое качество сна;
- нерегулярный режим сна;
- употребление алкоголя;
- влияние травматических событий;
- семейный анамнез паралича сна.
Кроме того, это может свидетельствовать о наличии таких заболеваний у человека:
- депрессия;
- мигрень;
- обструктивное апноэ во сне;
- гипертония;
- тревожные расстройства;
- нарколепсия.
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