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Ученые объяснили, что такое сонный паралич и его симптомы

19 ноября 2024 07:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Что такое сонный паралич и о чем он может свидетельствовать
Девушка спит. Иллюстративное фото: ShutterStock
Евгения Брюховецкая - редактор

Сон является состоянием человека, характеризующего заторможенную чувственность и пониженную активность мышц. Некоторые люди сталкивались с таким состоянием как сонный паралич, что может свидетельствовать о наличии некоторых болезней.

Что это такое, говорится в материале WebMD.

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Что такое сонный паралич

Сонный паралич характеризуется ощущением, что человек в сознании, но в то же время не может двигаться. Иногда это может происходить тогда, когда человек переходит между стадиями сна: он не может двигаться или говорить до минуты, а также чувствует давление или удушье или галлюцинации.

Это считается парасомнией — ненормальной активностью, которая возникает во время сна и связана со стадией быстрого сна, когда глаза быстро двигаются и возникают яркие сновидения, но мышцы расслаблены для уменьшения подвижности.

Во время сонного паралича вы внезапно просыпаетесь во время быстрой фазы, возвращаясь к сознанию, даже если мышцы все еще расслаблены, поэтому это чувствуется как временный паралич.

Согласно исследованиям, чаще всего сонный паралич начинается у подростков и может учащаться в возрасте 20-30 лет. От него страдают около 7,6% людей в мире.

Почему у человека возникает сонный паралич – исследователи назвали факторы
Девушка спит. Иллюстративное фото: pexels

Причины сонного паралича

Факторы, имеющие определенную связь с возникновением сонного паралича:

  • тревожные расстройства;
  • плохое качество сна;
  • нерегулярный режим сна;
  • употребление алкоголя;
  • влияние травматических событий;
  • семейный анамнез паралича сна.

Кроме того, это может свидетельствовать о наличии таких заболеваний у человека:

  • депрессия;
  • мигрень;
  • обструктивное апноэ во сне;
  • гипертония;
  • тревожные расстройства;
  • нарколепсия.

Ранее мы объяснили, почему некоторые люди просыпаются каждую ночь в четыре утра. Причиной может быть неглубокий сон, наступающий после четырех-пяти часов.

Кроме того, стало известно, почему кот спит с вами и о чем это свидетельствует.

здоровье сон заболевания человек мышцы

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