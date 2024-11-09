Сім смішних слів для спілкування українською мовою

Люди спілкуються. Ілюстративне фото: depositphotos

Українська мова налічує близько 256 тисяч слів, але точну кількість визначити складно, оскільки вона постійно розвивається та змінюється. Водночас існують й чимало кумедних слів, які українці використовують для спілкування.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Кумедні українські слова

Ми зібрали цікаві та кумедні слова, що стануть аналогом для популярних англіцизмів та слів з інших іноземних мов:

хтивня — магазин іграшок для дорослих чи інтимних товарів. Походить від "хіть", "хтивий" та "хтива", що означає пристрасть;

вподобайка — лайк, схвалення чогось в соцмережах за допомогою натисканням кнопки. Походить від "уподобання" та означає схильність до чогось, зацікавленість.

усміхайлик — смайл, схематичне зображення обличчя, яке використовують для передачі емоцій в соцмережах. Походить від "усмішка", "усміхатися" та означає вираження позитивних емоцій;

мармизка — аватар, аватарка, ава, що є невеликим зображенням для персоналізації користувача у соцмережах. Походить від "мармиза", що означає обличчя;

цідило — фільтр, інструмент для відокремлення потоку інформації в інтернеті за його певними характеристиками. У прямому значенні означає "сито";

дармовис — брелок, підвіска. Походить від давньої назви прикраси, яку чіпляли до речей;

здибанка — зустріч, зібрання, мітинг. Походить від "здибати", "здибатися" та означає зустрічатися з ким-небудь.

Раніше штучний інтелект назвав слова в українській мові, які найчастіше вживаються в розмовах.

Також мовні експерти назвали п'ять помилок, які можна помітити у щоденному спілкуванні українців.