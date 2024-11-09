Семь смешных слов для общения на украинском языке

Люди общаются. Иллюстративное фото: depositphotos

Украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов, но точное количество определить сложно, поскольку он постоянно развивается и меняется. В то же время, существуют и немало забавных слов, которые украинцы используют для общения.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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Забавные украинские слова

Мы собрали интересные и забавные слова, которые станут аналогом для популярных англицизмов и слов из других иностранных языков:

хтивня — магазин игрушек для взрослых или интимных товаров. Походит от "хіть", "хтивий" и "хтива", что означает страсть;

вподобайка — лайк, одобрение чего-то в соцсетях с помощью нажатием кнопки. Походит от "уподобання" и означает склонность к чему-то, заинтересованность.

усміхайлик — схематическое изображение лица, которое используют для передачи эмоций в соцсетях. Походит от "усмішка", "усміхатися" и означает выражение положительных эмоций;

мармизка — аватар, аватарка, ава, что является небольшим изображением для персонализации пользователя в соцсетях. Походит от "мармиза", что означает лицо;

цідило — фильтр, инструмент для отделения потока информации в интернете по его определенным характеристикам. В прямом смысле означает "сито";

дармовис — брелок, подвеска. Происходит от древнего названия украшения, которое цепляли к вещам;

здибанка — встреча, собрание, митинг. Происходит от "здибати", "здибатися" и значит встречаться с кем-нибудь.

Ранее искусственный интеллект назвал слова в украинском языке, которые чаще всего используются в разговорах.

Также языковые эксперты назвали пять ошибок, которые можно заметить в ежедневном общении украинцев.