Що робити зі шкаралупою від свячених крашанок — правила, які не можна порушувати

Не оскверняйте символ Великодня — що слід робити зі шкаралупою свячених яєць
Один з головних символів Великодня — крашанки, які являють собою пофарбовані варені яйця. Це символ нового життя. Їх обов'язково освячують у церкві, а вже під час святкової трапези граються ними у навбитки або моцака та ласують, щоб здобути здоров'я та сили. Природно, від яєць залишається шкарлупа. Проте викидати її категорично не можна, особливо якщо ці яйця були освячені.
Чому не можна викидати шкарлупу від крашанок та що з нею робити, щоб не осквернити важливий великодній символ, розповіла кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко в коментарі РБК-Україна.
Чому не можна викидати шкарлупу від крашанок
Після Великого посту священники благословляють нову їжу, окроплюючи її святою водою. Великоднє яйце, освячене в храмі, асоціюється з принесеною Ісусом Христом жертвою за все людство.
А тому шкаралупу, як і інші освячені продукти, не можна викидати. Це буде вважатися великим гріхом.
Що робили зі шкаралупою великодніх яєць наші предки
За словами Кривенко, у давнину шкарлупу від перших крашанок кидали у річку чи іншу водойму, щоб вода віднесла їх до покійників, сповістивши таким чином, що вже настав Великдень.
Після шкарлупу, як правило, згодовували курям, щоб вони мали здорових курчат або ж закопували десь на городі разом з кістками. Вірили, що так може вирости особлива квітка марена чи маруна, яка вважалась сильним оберегом від нечистої сили.
Також у давнину багато людей зберігали шкаралупи від освячених яєць разом із крихтами від паски, їх тримали на покутті біля образів. Такі залишки великодніх страв вважалися цілющими або могли слугувати оберегом від нечистої сили.
Як сьогодні утилізувати яєчну шкарлупу
Деякі священники радять спалювати яєчну шкарлупу разом із наклейками (якщо такі були наклеєні на яйця), що містять зображення святих.
Можна використати шкарлупу з користю, закопавши біля коріння фруктових дерев. Це буде чудовим підживленням.
Крім цього, якщо просушити та перетерти яєчну шкарлупу у порошок, то її можна використовувати як добриво для кімнатних рослин.
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