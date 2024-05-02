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Робити писанки чи крашанки — у чому різниця та що обрати на Великдень

2 травня 2024 11:04
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Писанки та крашанки — яка між ними різниця та що обрати на Великдень 2024
Господиня готується до Великодня. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Великдень неможливо уявити без таких святкових атрибутів як великодні яйця, а саме крашанки та писанки. Церква дозволяє класти у великодній кошик та освячувати обидва види. Та попри подібність, мають вони різну технологію приготування та різне призначення.

Чим відрізняються писанки від крашанок, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Що треба знати про писанку 

Українська писанка входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Мистецтву виготовлення писанок сотні років. А орнаменти, які використовують для оздоблення яєць, мають дохристиянське походження.

Розписують писанки бджолиним воском, наносячи його за допомогою писачка. Забарвлюють таке великоднє яйце природними фарбниками й використовують по 2-4 кольори.

Кожен регіон України мав свої традиції розпису, проявлялося це в орнаментах та кольорах, що переважають. Так для Прикарпаття характерні жовтий, червоний та чорний кольори. Для Чернігівщини — червоний, чорний, білий, а Полтавщини — жовтий, світло-зелений, білий.

Писанки можна виготовляти впродовж всього Великого посту. Особливо багато уваги цьому мистецтву приділяли у Страсний тиждень. Головним для писанкарства днем вважається Чистий четвер.

 

Чим відрізняється писанка від крашанки — які великодні яйця обрати
Розпис писанок. Фото: freepik.com
Головні особливості та відмінності писанки: 
  • використовується виключно сире яйце (для навчальних цілей може використовуватися пуста шкарлупа);
  • розписують орнаментами, знаками, малюнками, що втілюють в собі певні сенси;
  • пишуть бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори;
  • не вживають у їжу;
  • такі великодні яйця кладуть біля образів, де вони слугують своєрідним оберегом оселі;
  • розписані яйця вручають близьким у подарунок з побажаннями здоров’я, народження діток, для захисту роду, дому та господарства, пишуть на гарний врожай, на дощ, для захисту від блискавки та інших негараздів.

 

Що треба знати про писанку
Українські писанки на Великдень. Фото: Суспільне

Що треба знати про крашанки 

Крашанки не мають спеціальних орнаментів, такі святкові яйця відварюють у натуральних барвниках. Як правило, господині використовують для цього лушпиння цибулі. Проте, способів пофарбувати яйця безліч: за допомогою куркуми, червоного чаю (каркаде), синьої капусти тощо.

Часом до такого яйця прикріпляють травинки, квіти чи листочки, щоби отримати на його поверхні красиві відбитки.

Крашанки можна вживати у їжу й саме ними стукаються, граючи в набитки під час великодніх свят. Чиє яйце витримає удар, той вважається особливо благословенним.

За традицією крашанки готують у Великодню суботу. Вважається, якщо наробити їх у п’ятницю, вони швидко зіпсуються. А зварені у суботу яйця будуть добре зберігатись впродовж усіх свят.

 

Що треба знати про крашанки
Крашанки до Великодня. Фото: google.com
Головні відмінності крашанок:
  • яйце має бути зварене круто;
  • його вживають в їжу;
  • фарбують одним кольором, наприклад, у цибулинні;
  • можна оздоблювати листочками молодої трави та петрушки, прикладаючи її до яйця під час фарбування;
  • крашанками грають у великодні забави (в набитки, котка, кидка).

 

Кілька цікавих фактів про великодні писанки та крашанки
Крашанки та паски до Великодня. Фото: google.com

Про які ще традиції розпису великоднього яйця варто знати

Додамо, що українці не обмежилися виключно писанками та крашанками, наш народ талановитий та винахідливий. Існують також такі види великодніх яєць як дряпанки та крапанки

Щоб приготувати дряпанки, відварювали яйце у натуральному барвнику та видряпували малюнки за допомогою товстої голки. 

А щоб зробити крапанки на відварене яйце наносили краплини воску, а потім ще раз відварювали у натуральному барвнику. Таким чином отримували святкові яйця з крапочками. 

 

Раніше ми писали, чому люди б'ються яйцями на Великдень.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно битися крашанками, щоб "перемогти".

Також радимо дізнатися, звідки взялася традиція освячувати паски та писанки. 

свята
поради
яйця
Великдень-2024
крашанки
писанки

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