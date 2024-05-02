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Делать писанки или крашанки — в чем разница и что выбрать на Пасху

2 мая 2024 11:04
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Писанки и крашанки — какая между ними разница и что выбрать на Пасху 2024
Хозяйка готовится к Пасхе. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пасху невозможно представить без таких праздничных атрибутов как пасхальные яйца, а именно крашанки и писанки. Церковь позволяет класть в пасхальную корзину и освящать оба вида. Но несмотря на сходство, они имеют разную технологию приготовления и разное назначение.

Чем отличаются писанки от пасхальных яиц, рассказываем далее в материале.

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Что нужно знать о писанке

Украинская писанка входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Искусству изготовления писанок сотни лет. Орнаменты, которые используют для украшения яиц, имеют дохристианское происхождение.

Расписывают писанки пчелиным воском, нанося его с помощью писачка. Окрашивают такое пасхальное яйцо природными красителями и используют по 2-4 цвета.

Каждый регион Украины имел свои традиции росписи, проявлялось это в преобладающих орнаментах и цветах. Так для Прикарпатья характерны желтый, красный и черный цвета. Для Черниговщины — красный, черный, белый, а Полтавщины — желтый, светло-зеленый, белый.

Писанки можно изготовлять на протяжении всего Великого поста. Особенно много внимания этому искусству уделяли в Страстную неделю. Главным для писанкарства днем считается Чистый четверг.

 

Чем отличается писанка от пасхального яйца — какие пасхальные яйца выбрать
Роспись писанок. Фото: freepik.com
Главные особенности и отличия писанки:
  • используется исключительно сырое яйцо (для обучающих целей может использоваться пустая скорлупа);
  • расписывают орнаментами, знаками, рисунками, олицетворяющими определенные смыслы;
  • пишут пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;
  • не употребляют в пищу;
  • такие пасхальные яйца кладут у образов, где они служат своеобразным оберегом дома;
  • расписанные яйца вручают близким в подарок с пожеланиями здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, пишут на хороший урожай, на дождь, от молнии и других проблем.

 

Что нужно знать о писанке
Украинские писанки на Пасху. Фото: Суспільне

Что нужно знать о крашанках

Крашанки не имеют специальных орнаментов, такие праздничные яйца отваривают в натуральных красителях. Как правило, хозяйки используют для этой цели шелуху лука. Однако способов покрасить яйца множество: с помощью куркумы, красного чая (каркаде), синей капусты и т.д.

Иногда к такому яйцу прикрепляют травинки, цветы или листики, чтобы получить на его поверхности красивые отпечатки.

Крашанки можно употреблять в пищу и именно ими стучатся, играя в набитки во время пасхальных праздников. Чье яйцо выдержит удар, тот будет особенно благословенным.

По традиции крашанки готовят в Пасхальную субботу. Считается, если сделать их в пятницу, они быстро испортятся. А сваренные в субботу яйца будут хорошо храниться на протяжении всех праздников.

 

Что нужно знать о пасхальных яйцах
Пасхальные яйца. Фото: google.com
Главные отличия крашанок:
  • яйцо должно быть сварено вкрутую;
  • его употребляют в пищу;
  • окрашивают одним цветом, например, в луковой шелухе;
  • можно украшать листочками молодой травы и петрушки, прикладывая ее к яйцу во время окрашивания;
  • крашанками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).

 

Несколько интересных фактов о пасхальных писанках и пасхальных яйцах
Пасхальные яйца и куличи. Фото: google.com

О каких еще традициях росписи пасхального яйца стоит знать

Добавим, что украинцы не ограничились исключительно писанками и крашанками, наш народ талантлив и изобретателен. Существуют также такие виды пасхальных яиц как дряпанки и крапанки.

Чтобы приготовить дряпанки, отваривали яйцо в натуральном красителе и выцарапывали рисунки с помощью толстой иглы.

А чтобы сделать крапанки на отварное яйцо, наносили капли воска, а затем еще раз отваривали в натуральном красителе. Таким образом, получали праздничные яйца с крапинками.

 

Раньше мы писали, почему люди бьются яйцами на Пасху.

Напомним, мы рассказывали, как правильно биться пасхальными яйцами, чтобы "победить".

Также советуем узнать, откуда взялась традиция освящать куличи и писанки.

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