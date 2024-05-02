Писанки и крашанки — какая между ними разница и что выбрать на Пасху 2024

Делать писанки или крашанки — в чем разница и что выбрать на Пасху
Пасху невозможно представить без таких праздничных атрибутов как пасхальные яйца, а именно крашанки и писанки. Церковь позволяет класть в пасхальную корзину и освящать оба вида. Но несмотря на сходство, они имеют разную технологию приготовления и разное назначение.
Чем отличаются писанки от пасхальных яиц, рассказываем далее в материале.
Что нужно знать о писанке
Украинская писанка входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Искусству изготовления писанок сотни лет. Орнаменты, которые используют для украшения яиц, имеют дохристианское происхождение.
Расписывают писанки пчелиным воском, нанося его с помощью писачка. Окрашивают такое пасхальное яйцо природными красителями и используют по 2-4 цвета.
Каждый регион Украины имел свои традиции росписи, проявлялось это в преобладающих орнаментах и цветах. Так для Прикарпатья характерны желтый, красный и черный цвета. Для Черниговщины — красный, черный, белый, а Полтавщины — желтый, светло-зеленый, белый.
Писанки можно изготовлять на протяжении всего Великого поста. Особенно много внимания этому искусству уделяли в Страстную неделю. Главным для писанкарства днем считается Чистый четверг.
Главные особенности и отличия писанки:
- используется исключительно сырое яйцо (для обучающих целей может использоваться пустая скорлупа);
- расписывают орнаментами, знаками, рисунками, олицетворяющими определенные смыслы;
- пишут пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета;
- не употребляют в пищу;
- такие пасхальные яйца кладут у образов, где они служат своеобразным оберегом дома;
- расписанные яйца вручают близким в подарок с пожеланиями здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, пишут на хороший урожай, на дождь, от молнии и других проблем.
Что нужно знать о крашанках
Крашанки не имеют специальных орнаментов, такие праздничные яйца отваривают в натуральных красителях. Как правило, хозяйки используют для этой цели шелуху лука. Однако способов покрасить яйца множество: с помощью куркумы, красного чая (каркаде), синей капусты и т.д.
Иногда к такому яйцу прикрепляют травинки, цветы или листики, чтобы получить на его поверхности красивые отпечатки.
Крашанки можно употреблять в пищу и именно ими стучатся, играя в набитки во время пасхальных праздников. Чье яйцо выдержит удар, тот будет особенно благословенным.
По традиции крашанки готовят в Пасхальную субботу. Считается, если сделать их в пятницу, они быстро испортятся. А сваренные в субботу яйца будут хорошо храниться на протяжении всех праздников.
Главные отличия крашанок:
- яйцо должно быть сварено вкрутую;
- его употребляют в пищу;
- окрашивают одним цветом, например, в луковой шелухе;
- можно украшать листочками молодой травы и петрушки, прикладывая ее к яйцу во время окрашивания;
- крашанками играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, кидка).
О каких еще традициях росписи пасхального яйца стоит знать
Добавим, что украинцы не ограничились исключительно писанками и крашанками, наш народ талантлив и изобретателен. Существуют также такие виды пасхальных яиц как дряпанки и крапанки.
Чтобы приготовить дряпанки, отваривали яйцо в натуральном красителе и выцарапывали рисунки с помощью толстой иглы.
А чтобы сделать крапанки на отварное яйцо, наносили капли воска, а затем еще раз отваривали в натуральном красителе. Таким образом, получали праздничные яйца с крапинками.
Раньше мы писали, почему люди бьются яйцами на Пасху.
Напомним, мы рассказывали, как правильно биться пасхальными яйцами, чтобы "победить".
Также советуем узнать, откуда взялась традиция освящать куличи и писанки.
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