Чистий четвер 2024 — що не можна робити, які є традиції та коли купатися

Віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Вже 2 травня українські віряни будуть зустрічати четвертий день Страсного тижня — Чистий четвер. Цей день наповнений традиціями та обрядами, а також призначений для підготовки до Великодня. Багато людей розпочинають генеральне прибирання оселі та готують великодні страви. Водночас у свято дотримуються й суворих заборон, встановлених церквою.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у Чистий четвер, що варто зробити на свято та коли купатися, щоб очистити душу та тіло від гріхів та хвороб.

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Що не можна робити у Чистий четвер — головні заборони свята

У Чистий четвер існують особливі правила та заборони, які встановлені для того, щоб сприяти духовній підготовці та покаянню в цей важливий період перед Великоднем.

У Чистий четвер не можна:

пліткувати;

ображатися;

лаятися;

злитися;

сваритися — вважається, що тоді увесь рік пройде у сварках;

святкувати весілля та дні народження — досі триває Великий піст, крім того, у Страсний тиждень слід відкинути усе мирське та присвятити час духовному;

починати випікання пасок або фарбування яєць до прибирання — це важливі великодні символи, які мають "народжуватися" в чистоті;

їсти паски — ця обрядова випічка призначена саме для Великодня;

порушувати правила посту (якщо ви увесь період дотримувалися Великого посту);

давати та брати в борг — разом з грошима піде і достаток з дому (це народна прикмета, а не церковна заборона).

Вважається, що в четвер потрібно закінчити всі господарські та підготовчі справи, а в п'ятницю і суботу займатися ними не варто, у народі кажуть — "пил може потрапити в очі Ісусу". А у церкві підкреслюють, що п'ятниця та субота це дні покаяння й пам'яті про Христове страждання.

Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер віряни намагаються обов'язково відвідати церковну службу та причаститися. З храму віряни несуть запалену свічку додому, намагаючись не погасити вогонь. Вважається, якщо вдасться це зробити, то така свічка захистить будинок від будь-яких хвороб та пожежі.

Не варто забувати про щиру молитву, у якій можна попросити про прощення гріхів, здоров'я для себе та рідних, а також захисту.

Після служби українці готуються до Великодня:

прибирають оселю, особливо кухню, де будуть готувати святкові страви;

миють вікна та підлогу;

випікають паски та прикрашають їх;

роблять крашанки або писанки;

заготовляють м'ясо до Великодня.

Важливо у Чистий четвер підтримувати мир і спокій у серці. Варто проводити більше часу з рідними, спілкуватися, допомагати один одному.

Онуки з бабусею готують страви на Великдень. Фото: shutterstock.com

Чистий четвер 2024 — як і коли купатися цього дня

Один із найважливіших ритуалів, які варто виконати цього дня — це фізичне очищення або купання. Для цього також існують певні особливі традиції та правила:

купатися необхідно до сходу Сонця;

варто робити це стоячи, щоб наповнити душу та тіло енергією, очиститись від гріхів;

рекомендується використовувати прохолодну воду для кращого очищення тіла і душі;

мити обличчя та тіло можна за допомогою ложки або іншого предмета зі срібла. Вважається, що це допоможе зберегти красу протягом цілого року;

молитва під час купання. Вважається, що саме це допомагає "змити" всі гріхи.

Дівчина вмивається чистою водою. Фото: pexels.com

Народні прикмети на Чистий Четвер

У давні часи в народі вірили в такі прикмети:

Якщо в Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то удача може відвернутися.

Щоб вдома водилися гроші, у свято необхідно покласти монети у воду, якою миють підлогу.

Якщо скупатися до сходу сонця, то привернете у життя удачу.

Якщо вмитися в Чистий четвер водою зі срібною монеткою або ложкою, то матимете міцне здоров'я і красу.

У Чистий четвер потрібно під час генерального прибирання винести з дому все сміття і мотлох — так можна позбутися всього поганого.

Хороші речі, якими не користувалися рік, потрібно віддати тому, кому вони потрібніші — добро повернеться сторицею.

Якщо паски вийшли пишними та гарними у Чистий четвер, то рік буде вдалий та успішний.

Гарна та сонячна погода на свято — літо буде теплим.

Дощ у Чистий четвер — слід чекати холодної та дощової погоди влітку.

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