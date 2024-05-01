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Готуємося зустрічати Чистий четвер 2024 — що не можна робити та коли купатися

1 травня 2024 21:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чистий четвер 2024 — що не можна робити, які є традиції та коли купатися
Віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже 2 травня українські віряни будуть зустрічати четвертий день Страсного тижня Чистий четвер. Цей день наповнений традиціями та обрядами, а також призначений для підготовки до Великодня. Багато людей розпочинають генеральне прибирання оселі та готують великодні страви. Водночас у свято дотримуються й суворих заборон, встановлених церквою. 

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у Чистий четвер, що варто зробити на свято та коли купатися, щоб очистити душу та тіло від гріхів та хвороб. 

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Що не можна робити у Чистий четвер — головні заборони свята 

У Чистий четвер існують особливі правила та заборони, які встановлені для того, щоб сприяти духовній підготовці та покаянню в цей важливий період перед Великоднем.

У Чистий четвер не можна:

  • пліткувати;
  • ображатися;
  • лаятися;
  • злитися;
  • сваритися — вважається, що тоді увесь рік пройде у сварках;
  • святкувати весілля та дні народження — досі триває Великий піст, крім того, у Страсний тиждень слід відкинути усе мирське та присвятити час духовному;
  • починати випікання пасок або фарбування яєць до прибирання — це важливі великодні символи, які мають "народжуватися" в чистоті;
  • їсти паски — ця обрядова випічка призначена саме для Великодня;
  • порушувати правила посту (якщо ви увесь період дотримувалися Великого посту);
  • давати та брати в борг — разом з грошима піде і достаток з дому (це народна прикмета, а не церковна заборона).

Вважається, що в четвер потрібно закінчити всі господарські та підготовчі справи, а в п'ятницю і суботу займатися ними не варто, у народі кажуть — "пил може потрапити в очі Ісусу". А у церкві підкреслюють, що п'ятниця та субота це дні покаяння й пам'яті про Христове страждання.

 

Що не можна робити у Чистий четвер — головні заборони свята
Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер віряни намагаються обов'язково відвідати церковну службу та причаститися. З храму віряни несуть запалену свічку додому, намагаючись не погасити вогонь. Вважається, якщо вдасться це зробити, то така свічка захистить будинок від будь-яких хвороб та пожежі.

Не варто забувати про щиру молитву, у якій можна попросити про прощення гріхів, здоров'я для себе та рідних, а також захисту. 

Після служби українці готуються до Великодня:

  • прибирають оселю, особливо кухню, де будуть готувати святкові страви;
  • миють вікна та підлогу;
  • випікають паски та прикрашають їх;
  • роблять крашанки або писанки;
  • заготовляють м'ясо до Великодня.

Важливо у Чистий четвер підтримувати мир і спокій у серці. Варто проводити більше часу з рідними, спілкуватися, допомагати один одному. 

Що можна робити в Чистий четвер
Онуки з бабусею готують страви на Великдень. Фото: shutterstock.com 

Чистий четвер 2024 — як і коли купатися цього дня

Один із найважливіших ритуалів, які варто виконати цього дня — це фізичне очищення або купання. Для цього також існують певні особливі традиції та правила:

  • купатися необхідно до сходу Сонця;
  • варто робити це стоячи, щоб наповнити душу та тіло енергією, очиститись від гріхів;
  • рекомендується використовувати прохолодну воду для кращого очищення тіла і душі;
  • мити обличчя та тіло можна за допомогою ложки або іншого предмета зі срібла. Вважається, що це допоможе зберегти красу протягом цілого року;
  • молитва під час купання. Вважається, що саме це допомагає "змити" всі гріхи.

 

Чистий четвер 2024 — як і коли купатися цього дня
Дівчина вмивається чистою водою. Фото: pexels.com

Народні прикмети на Чистий Четвер 

У давні часи в народі вірили в такі прикмети:

  • Якщо в Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то удача може відвернутися.
  • Щоб вдома водилися гроші, у свято необхідно покласти монети у воду, якою миють підлогу.
  • Якщо скупатися до сходу сонця, то привернете у життя удачу.
  • Якщо вмитися в Чистий четвер водою зі срібною монеткою або ложкою, то матимете міцне здоров'я і красу.
  • У Чистий четвер потрібно під час генерального прибирання винести з дому все сміття і мотлох — так можна позбутися всього поганого.
  • Хороші речі, якими не користувалися рік, потрібно віддати тому, кому вони потрібніші — добро повернеться сторицею.
  • Якщо паски вийшли пишними та гарними у Чистий четвер, то рік буде вдалий та успішний. 
  • Гарна та сонячна погода на свято — літо буде теплим.
  • Дощ у Чистий четвер — слід чекати холодної та дощової погоди влітку.

 

Раніше ми розповідали, чи можна працювати в саду та на городі у Чистий четвер. 

Нагадаємо, ми писали, що обов'язково має бути на столі на Великдень. 

Також радимо дізнатися про 12 сучасних та оригінальних ідей, як прикрасити паски на Великдень. 

свята
традиції
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Чистий четвер
заборони
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