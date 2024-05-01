Чистый четверг 2024 — что нельзя делать, какие традиции и когда купаться

Готовимся встречать Чистый четверг 2024 — что нельзя делать и когда купаться
Уже 2 мая украинские верующие будут встречать четвертый день Страстной недели — Чистый четверг. Этот день наполнен традициями и обрядами, а также предназначен для подготовки к Пасхе. Многие начинают генеральную уборку дома и готовят пасхальные блюда. В то же время в праздник соблюдаются и строгие запреты, установленные церковью.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в Чистый четверг, что следует сделать на праздник и когда купаться, чтобы очистить душу и тело от грехов и болезней.
Что нельзя делать в Чистый четверг — главные запреты праздника
В Чистый четверг существуют особые правила и запреты, установленные для того, чтобы способствовать духовной подготовке и покаянию в этот важный период перед Пасхой.
В Чистый четверг нельзя:
- сплетничать;
- обижаться;
- ругаться;
- злиться;
- ссориться — считается, что тогда весь год пройдет в ссорах;
- праздновать свадьбу и дни рождения, ведь все еще продолжается Великий пост, кроме того, в Страстную неделю следует отвергнуть все мирское и посвятить время духовному;
- начинать выпекание куличей или окрашивание яиц до уборки — это важные пасхальные символы, которые должны "рождаться" в чистоте;
- есть куличи — эта обрядовая выпечка предназначена именно для Пасхи;
- нарушать правила поста (если вы весь период соблюдали Великий пост);
- давать и брать взаймы — вместе с деньгами уйдет и достаток из дома (это народная примета, а не церковный запрет).
Считается, что в четверг нужно закончить все хозяйственные и подготовительные дела, а в пятницу и субботу заниматься ими не стоит, в народе говорят — "пыль может попасть в глаза Иисусу". А в церкви подчеркивают, что пятница и суббота — это дни покаяния и памяти о Христовом страдании.
Что можно делать в Чистый четверг
В Чистый четверг верующие стараются обязательно посетить церковную службу и причаститься. Из храма верующие несут зажженную свечу домой, стараясь не погасить огонь. Считается, если удастся это сделать, такая свеча защитит дом от любых болезней и пожара.
Не стоит забывать об искренней молитве, в которой можно попросить о прощении грехов, здоровье для себя и родных, а также защите.
После службы украинцы готовятся к Пасхе:
- убирают дом, особенно кухню, где будут готовить праздничные блюда;
- моют окна и пол;
- выпекают куличи и украшают их;
- делают крашанки или писанки;
- заготавливают мясо к Пасхе.
Важно в Чистый четверг поддерживать мир и покой в сердце. Следует проводить больше времени с родными, общаться, помогать друг другу.
Чистый четверг 2024 года — как и когда купаться в этот день
Один из важнейших ритуалов, которые следует выполнить в этот день — это физическая очистка или купание. Для этого также существуют особые традиции и правила:
- купаться нужно до восхода Солнца;
- следует делать это стоя, чтобы наполнить душу и тело энергией, очиститься от грехов;
- рекомендуется использовать прохладную воду для лучшего очищения тела и души;
- мыть лицо и тело можно с помощью ложки или другого предмета из серебра. Считается, что это поможет сохранить красоту в течение целого года;
- молиться во время купания. Считается, что именно это помогает "смыть" все грехи.
Народные приметы на Чистый Четверг
В древности в народе верили в такие приметы:
- Если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то удача может отвернуться.
- Чтобы дома водились деньги, в праздник необходимо положить монеты в воду, которой моете пол.
- Если искупаться к восходу солнца, то привлечете в жизнь удачу.
- Если умыться в Чистый четверг водой с серебряной монеткой или ложкой, то будете иметь крепкое здоровье и красоту.
- В Чистый четверг нужно во время генеральной уборки вынести из дома весь мусор и старье — так можно избавиться от всего плохого.
- Хорошие вещи, которыми не пользовались год, нужно отдать тому, кому они нужнее — добро вернется сторицей.
- Если пасхи получились пышными и красивыми в Чистый четверг, то год будет удачным и успешным.
- Хорошая и солнечная погода на праздник — лето будет теплым.
- Дождь в Чистый четверг — следует ожидать холодную и дождливую погоду летом.
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