Чистый четверг 2024 — что нельзя делать, какие традиции и когда купаться

Верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info

Уже 2 мая украинские верующие будут встречать четвертый день Страстной недели — Чистый четверг. Этот день наполнен традициями и обрядами, а также предназначен для подготовки к Пасхе. Многие начинают генеральную уборку дома и готовят пасхальные блюда. В то же время в праздник соблюдаются и строгие запреты, установленные церковью.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в Чистый четверг, что следует сделать на праздник и когда купаться, чтобы очистить душу и тело от грехов и болезней.

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Что нельзя делать в Чистый четверг — главные запреты праздника

В Чистый четверг существуют особые правила и запреты, установленные для того, чтобы способствовать духовной подготовке и покаянию в этот важный период перед Пасхой.

В Чистый четверг нельзя:

сплетничать;

обижаться;

ругаться;

злиться;

ссориться — считается, что тогда весь год пройдет в ссорах;

праздновать свадьбу и дни рождения, ведь все еще продолжается Великий пост, кроме того, в Страстную неделю следует отвергнуть все мирское и посвятить время духовному;

начинать выпекание куличей или окрашивание яиц до уборки — это важные пасхальные символы, которые должны "рождаться" в чистоте;

есть куличи — эта обрядовая выпечка предназначена именно для Пасхи;

нарушать правила поста (если вы весь период соблюдали Великий пост);

давать и брать взаймы — вместе с деньгами уйдет и достаток из дома (это народная примета, а не церковный запрет).

Считается, что в четверг нужно закончить все хозяйственные и подготовительные дела, а в пятницу и субботу заниматься ими не стоит, в народе говорят — "пыль может попасть в глаза Иисусу". А в церкви подчеркивают, что пятница и суббота — это дни покаяния и памяти о Христовом страдании.

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Что можно делать в Чистый четверг

В Чистый четверг верующие стараются обязательно посетить церковную службу и причаститься. Из храма верующие несут зажженную свечу домой, стараясь не погасить огонь. Считается, если удастся это сделать, такая свеча защитит дом от любых болезней и пожара.

Не стоит забывать об искренней молитве, в которой можно попросить о прощении грехов, здоровье для себя и родных, а также защите.

После службы украинцы готовятся к Пасхе:

убирают дом, особенно кухню, где будут готовить праздничные блюда;

моют окна и пол;

выпекают куличи и украшают их;

делают крашанки или писанки;

заготавливают мясо к Пасхе.

Важно в Чистый четверг поддерживать мир и покой в сердце. Следует проводить больше времени с родными, общаться, помогать друг другу.

Внуки с бабушкой готовят блюда на Пасху. Фото: shutterstock.com

Чистый четверг 2024 года — как и когда купаться в этот день

Один из важнейших ритуалов, которые следует выполнить в этот день — это физическая очистка или купание. Для этого также существуют особые традиции и правила:

купаться нужно до восхода Солнца;

следует делать это стоя, чтобы наполнить душу и тело энергией, очиститься от грехов;

рекомендуется использовать прохладную воду для лучшего очищения тела и души;

мыть лицо и тело можно с помощью ложки или другого предмета из серебра. Считается, что это поможет сохранить красоту в течение целого года;

молиться во время купания. Считается, что именно это помогает "смыть" все грехи.

Девушка умывается чистой водой. Фото: pexels.com

Народные приметы на Чистый Четверг

В древности в народе верили в такие приметы:

Если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то удача может отвернуться.

Чтобы дома водились деньги, в праздник необходимо положить монеты в воду, которой моете пол.

Если искупаться к восходу солнца, то привлечете в жизнь удачу.

Если умыться в Чистый четверг водой с серебряной монеткой или ложкой, то будете иметь крепкое здоровье и красоту.

В Чистый четверг нужно во время генеральной уборки вынести из дома весь мусор и старье — так можно избавиться от всего плохого.

Хорошие вещи, которыми не пользовались год, нужно отдать тому, кому они нужнее — добро вернется сторицей.

Если пасхи получились пышными и красивыми в Чистый четверг, то год будет удачным и успешным.

Хорошая и солнечная погода на праздник — лето будет теплым.

Дождь в Чистый четверг — следует ожидать холодную и дождливую погоду летом.

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