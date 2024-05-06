Что делать со скорлупой от освященных пасхальных яиц — важные правила

Не оскверняйте символ Пасхи — что следует делать со скорлупой освященных яиц
Один из главных символов Пасхи — пасхальные яйца, которые представляют собой окрашенные вареные яйца. Это символ новой жизни. Их обязательно освящают в церкви, а уже во время праздничной трапезы играют ими в навбитки или моцак и лакомятся, чтобы получить здоровье и силы. Конечно, от яиц остается скорлупа. Однако выбрасывать ее категорически нельзя, особенно если эти яйца были освящены.
Почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и что с ней делать, чтобы не осквернить важный пасхальный символ, рассказала кандидат исторических наук и этнологиня Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в комментарии РБК-Украина.
Почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц
После Великого поста священники благословляют новую пищу, окропляя ее святой водой. Пасхальное яйцо освящено в храме, ассоциируется с принесенной Иисусом Христом жертвой за все человечество.
Поэтому скорлупу, как и другие освященные продукты, нельзя выбрасывать. Это будет считаться великим грехом.
Что делали со скорлупой пасхальных яиц наши предки
По словам Кривенко, в древности скорлупу от первых пасхальных яиц бросали в реку или другой водоем, чтобы вода отнесла их к покойникам, известив таким образом, что уже наступила Пасха.
После скорлупы, как правило, скармливали курам, чтобы они имели здоровых цыплят или закапывали где-то на огороде вместе с костями. Верили, что так может вырасти особый цветок марена или маруна, который считался сильным оберегом от нечистой силы.
Также в древности многие хранили скорлупы от освященных яиц вместе с крошками от кулича, их держали в углу возле образов. Такие остатки пасхальных блюд считались целебными или могли служить оберегом от нечистой силы.
Как сегодня утилизировать яичную скорлупу
Некоторые священники советуют сжигать яичную скорлупу вместе с наклейками (если таковые были наклеены на яйца), содержащие изображения святых.
Можно использовать скорлупу с пользой, зарыв у корней фруктовых деревьев. Это будет великолепной подкормкой.
Кроме этого, если просушить и перетереть яичную скорлупу в порошок, ее можно использовать в качестве удобрения для комнатных растений.
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