Что делать со скорлупой от освященных пасхальных яиц — важные правила

Пасхальные яйца в плетеной корзине. Фото: depositphotos.com

Один из главных символов Пасхи — пасхальные яйца, которые представляют собой окрашенные вареные яйца. Это символ новой жизни. Их обязательно освящают в церкви, а уже во время праздничной трапезы играют ими в навбитки или моцак и лакомятся, чтобы получить здоровье и силы. Конечно, от яиц остается скорлупа. Однако выбрасывать ее категорически нельзя, особенно если эти яйца были освящены.

Почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и что с ней делать, чтобы не осквернить важный пасхальный символ, рассказала кандидат исторических наук и этнологиня Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в комментарии РБК-Украина.

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Почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц

После Великого поста священники благословляют новую пищу, окропляя ее святой водой. Пасхальное яйцо освящено в храме, ассоциируется с принесенной Иисусом Христом жертвой за все человечество.

Поэтому скорлупу, как и другие освященные продукты, нельзя выбрасывать. Это будет считаться великим грехом.

Держит пасхальные яйца в руках. Фото: google.com

Что делали со скорлупой пасхальных яиц наши предки

По словам Кривенко, в древности скорлупу от первых пасхальных яиц бросали в реку или другой водоем, чтобы вода отнесла их к покойникам, известив таким образом, что уже наступила Пасха.

После скорлупы, как правило, скармливали курам, чтобы они имели здоровых цыплят или закапывали где-то на огороде вместе с костями. Верили, что так может вырасти особый цветок марена или маруна, который считался сильным оберегом от нечистой силы.

Также в древности многие хранили скорлупы от освященных яиц вместе с крошками от кулича, их держали в углу возле образов. Такие остатки пасхальных блюд считались целебными или могли служить оберегом от нечистой силы.

Пасхальные крашеные яйца. Фото: istockphoto.com

Как сегодня утилизировать яичную скорлупу

Некоторые священники советуют сжигать яичную скорлупу вместе с наклейками (если таковые были наклеены на яйца), содержащие изображения святых.

Можно использовать скорлупу с пользой, зарыв у корней фруктовых деревьев. Это будет великолепной подкормкой.

Кроме этого, если просушить и перетереть яичную скорлупу в порошок, ее можно использовать в качестве удобрения для комнатных растений.

Раньше мы писали, чем отличаются украинские писанки от крашанок и какими яйцами играют в навбитки.

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