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Німецька це просто — популярні фрази для ідеальної подорожі

27 січня 2025 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Вивчаємо німецьку — корисні фрази в подорожі
Подорож до Німеччини. Ілюстративне фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Іноді подорожі європейськими містами можуть приносити не лише приємні емоції, а й додавати проблем. Не завжди є стабільний інтернет та й навігатор може завести вас у хащі.

Редакція Новини.LIVE ділиться популярними фразами на німецькій, які можуть виручити вас в непростій ситуації під час подорожі до Німеччини.

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Базові фрази та привітання:

  • "Так" — "Ja".
    Транскрипція: [я]
  • "Ні" — "Nein".
    Транскрипція: [найн]
  • "Привіт" — "Hallo".
    Транскрипція: [халло]
  • "Доброго ранку" — "Guten Morgen".
    Транскрипція: [ґутен морґен]
  • "Добрий день" — "Guten Tag".
    Транскрипція: [ґутен так]
  • "Добрий вечір" — "Guten Abend".
    Транскрипція: [ґутен абенд]
  • "На добраніч" — "Guten Nacht".
    Транскрипція: [ґуте нахт]
  • "До побачення" — "Auf Wiedersehen".
    Транскрипція: [ауф відерзеєн]
  • "Бувай (прощання)" — "Tschüss".
    Транскрипція: [чюс]
  • "Як Вас звати?" м "Wie heißen Sie?"
    Транскрипція: [ві хайсен зі]
  • "Мене звати" — "Ich heiße".
    Транскрипція: [іх хайсе]
  • "Дайте, будь ласка, рахунок" — "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".
    Транскрипція: [ґебен зі мір, бітте, ді рехнунґ]
  • "Я хотів би" — "Ich möchte".
    Транскрипція: [іх мьохте]
  • "Скільки це коштує?" — "Wie viel kostet es?"
    Транскрипція: [ві філь костет ес]
Немецкий это просто — популярные фразы для идеального путешествия - фото 1
Турист в Німеччині. Ілюстративне фото: Pinterest

Подяка та ввічливість:

  • "Спасибі" — "Danke".
    Транскрипція: [данке]
  • "Будь ласка (прохання)" — "Bitte".
    Транскрипція: [бітте]
  • "Будь ласка (відповідь на подяку)" — "Bitte sehr/Bitte schön".
    Транскрипція: [бітте зеа/бітте шьон]
  • "Дуже приємно познайомитися" — "Sehr angenehm".
    Транскрипція: [зеа анґенем]
  • "Вибачте (звернути увагу)" — "Entschuldigung".
    Транскрипція: [ентшульдіґунґ]
  • "Пробачте (просити вибачення)" — "Entschuldigen Sie mich".
    Транскрипція: [ентшульдіґен зі міх]

Шлях та дорога:

  • "Як дістатися до автовокзалу / аеропорту / центру?" — "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".
    Транскрипція: [ві коме іх цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум]
  • "Скільки коштує доїхати до...?" — "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?"
    Транскрипція: [ві філь костет ді райзе нах/цум...]
  • "Цей автобус зупиняється в...?" — "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?"
    Транскрипція: [махт дер цуґ/бус айне гальт ім...]
  • "Таксі" — "Taxi".
    Транскрипція: [таксі]

Непередбачувані ситуації:

  • "Я громадянин України" — "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".
    Транскрипція: [іх бін айн українішер штатсбюрґер]
  • "Мені потрібна ваша допомога" — "Ich brauche Ihre Hilfe".
    Транскрипція: [іх браухе іре хільфе]
  • "Я заблукав" — "Ich habe mich verlaufen".
    Транскрипція: [іх хабе міх ферлауфен]
  • "Котра година?" — "Wie spät ist es?".
    Транскрипція: [ві шпет іст ес]
  • "Я викличу поліцію" — "Ich rufe die Polizei".
    Транскрипція: [іх руфе ді поліцай]
  • "Можна від вас подзвонити?" — "Darf ich Ihr Telefon benutzen?"
    Транскрипція: [дарф іх ір телефон бенуцен]
  • "Я не розмовляю німецькою" — "Ich spreche kein Deutsch".
    Транскрипція: [іх шпрехе каїн дойч]
  • "Допоможіть!" — "Hilfe!"
    Транскрипція: [хільфе]

Нагадаємо, що Авраменко дав корисні поради, як перейти на українську мову. А також нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році

Німеччина подорож фраза мова переклад

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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