Вивчаємо німецьку — корисні фрази в подорожі

Німецька це просто — популярні фрази для ідеальної подорожі
27 січня 2025 07:00
Подорож до Німеччини. Ілюстративне фото: Reuters
Іноді подорожі європейськими містами можуть приносити не лише приємні емоції, а й додавати проблем. Не завжди є стабільний інтернет та й навігатор може завести вас у хащі.
Редакція Новини.LIVE ділиться популярними фразами на німецькій, які можуть виручити вас в непростій ситуації під час подорожі до Німеччини.
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Базові фрази та привітання:
- "Так" — "Ja".
Транскрипція: [я]
- "Ні" — "Nein".
Транскрипція: [найн]
- "Привіт" — "Hallo".
Транскрипція: [халло]
- "Доброго ранку" — "Guten Morgen".
Транскрипція: [ґутен морґен]
- "Добрий день" — "Guten Tag".
Транскрипція: [ґутен так]
- "Добрий вечір" — "Guten Abend".
Транскрипція: [ґутен абенд]
- "На добраніч" — "Guten Nacht".
Транскрипція: [ґуте нахт]
- "До побачення" — "Auf Wiedersehen".
Транскрипція: [ауф відерзеєн]
- "Бувай (прощання)" — "Tschüss".
Транскрипція: [чюс]
- "Як Вас звати?" м "Wie heißen Sie?"
Транскрипція: [ві хайсен зі]
- "Мене звати" — "Ich heiße".
Транскрипція: [іх хайсе]
- "Дайте, будь ласка, рахунок" — "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".
Транскрипція: [ґебен зі мір, бітте, ді рехнунґ]
- "Я хотів би" — "Ich möchte".
Транскрипція: [іх мьохте]
- "Скільки це коштує?" — "Wie viel kostet es?"
Транскрипція: [ві філь костет ес]
Подяка та ввічливість:
- "Спасибі" — "Danke".
Транскрипція: [данке]
- "Будь ласка (прохання)" — "Bitte".
Транскрипція: [бітте]
- "Будь ласка (відповідь на подяку)" — "Bitte sehr/Bitte schön".
Транскрипція: [бітте зеа/бітте шьон]
- "Дуже приємно познайомитися" — "Sehr angenehm".
Транскрипція: [зеа анґенем]
- "Вибачте (звернути увагу)" — "Entschuldigung".
Транскрипція: [ентшульдіґунґ]
- "Пробачте (просити вибачення)" — "Entschuldigen Sie mich".
Транскрипція: [ентшульдіґен зі міх]
Шлях та дорога:
- "Як дістатися до автовокзалу / аеропорту / центру?" — "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".
Транскрипція: [ві коме іх цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум]
- "Скільки коштує доїхати до...?" — "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?"
Транскрипція: [ві філь костет ді райзе нах/цум...]
- "Цей автобус зупиняється в...?" — "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?"
Транскрипція: [махт дер цуґ/бус айне гальт ім...]
- "Таксі" — "Taxi".
Транскрипція: [таксі]
Непередбачувані ситуації:
- "Я громадянин України" — "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".
Транскрипція: [іх бін айн українішер штатсбюрґер]
- "Мені потрібна ваша допомога" — "Ich brauche Ihre Hilfe".
Транскрипція: [іх браухе іре хільфе]
- "Я заблукав" — "Ich habe mich verlaufen".
Транскрипція: [іх хабе міх ферлауфен]
- "Котра година?" — "Wie spät ist es?".
Транскрипція: [ві шпет іст ес]
- "Я викличу поліцію" — "Ich rufe die Polizei".
Транскрипція: [іх руфе ді поліцай]
- "Можна від вас подзвонити?" — "Darf ich Ihr Telefon benutzen?"
Транскрипція: [дарф іх ір телефон бенуцен]
- "Я не розмовляю німецькою" — "Ich spreche kein Deutsch".
Транскрипція: [іх шпрехе каїн дойч]
- "Допоможіть!" — "Hilfe!"
Транскрипція: [хільфе]
Нагадаємо, що Авраменко дав корисні поради, як перейти на українську мову. А також нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році.
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