Вивчаємо німецьку — корисні фрази в подорожі

Подорож до Німеччини. Ілюстративне фото: Reuters

Іноді подорожі європейськими містами можуть приносити не лише приємні емоції, а й додавати проблем. Не завжди є стабільний інтернет та й навігатор може завести вас у хащі.

Редакція Новини.LIVE ділиться популярними фразами на німецькій, які можуть виручити вас в непростій ситуації під час подорожі до Німеччини.

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Базові фрази та привітання:

"Так" — "Ja".

Транскрипція: [я]

Транскрипція: [я] "Ні" — "Nein".

Транскрипція: [найн]

Транскрипція: [найн] "Привіт" — "Hallo".

Транскрипція: [халло]

Транскрипція: [халло] "Доброго ранку" — "Guten Morgen".

Транскрипція: [ґутен морґен]

Транскрипція: [ґутен морґен] "Добрий день" — "Guten Tag".

Транскрипція: [ґутен так]

Транскрипція: [ґутен так] "Добрий вечір" — "Guten Abend".

Транскрипція: [ґутен абенд]

Транскрипція: [ґутен абенд] "На добраніч" — "Guten Nacht".

Транскрипція: [ґуте нахт]

Транскрипція: [ґуте нахт] "До побачення" — "Auf Wiedersehen".

Транскрипція: [ауф відерзеєн]

Транскрипція: [ауф відерзеєн] "Бувай (прощання)" — "Tschüss".

Транскрипція: [чюс]

Транскрипція: [чюс] "Як Вас звати?" м "Wie heißen Sie?"

Транскрипція: [ві хайсен зі]

Транскрипція: [ві хайсен зі] "Мене звати" — "Ich heiße".

Транскрипція: [іх хайсе]

Транскрипція: [іх хайсе] "Дайте, будь ласка, рахунок" — "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".

Транскрипція: [ґебен зі мір, бітте, ді рехнунґ]

Транскрипція: [ґебен зі мір, бітте, ді рехнунґ] "Я хотів би" — "Ich möchte".

Транскрипція: [іх мьохте]

Транскрипція: [іх мьохте] "Скільки це коштує?" — "Wie viel kostet es?"

Транскрипція: [ві філь костет ес]

Турист в Німеччині. Ілюстративне фото: Pinterest

Подяка та ввічливість:

"Спасибі" — "Danke".

Транскрипція: [данке]

Транскрипція: [данке] "Будь ласка (прохання)" — "Bitte".

Транскрипція: [бітте]

Транскрипція: [бітте] "Будь ласка (відповідь на подяку)" — "Bitte sehr/Bitte schön".

Транскрипція: [бітте зеа/бітте шьон]

Транскрипція: [бітте зеа/бітте шьон] "Дуже приємно познайомитися" — "Sehr angenehm".

Транскрипція: [зеа анґенем]

Транскрипція: [зеа анґенем] "Вибачте (звернути увагу)" — "Entschuldigung".

Транскрипція: [ентшульдіґунґ]

Транскрипція: [ентшульдіґунґ] "Пробачте (просити вибачення)" — "Entschuldigen Sie mich".

Транскрипція: [ентшульдіґен зі міх]

Шлях та дорога:

"Як дістатися до автовокзалу / аеропорту / центру?" — "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".

Транскрипція: [ві коме іх цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум]

Транскрипція: [ві коме іх цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум] "Скільки коштує доїхати до...?" — "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?"

Транскрипція: [ві філь костет ді райзе нах/цум...]

Транскрипція: [ві філь костет ді райзе нах/цум...] "Цей автобус зупиняється в...?" — "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?"

Транскрипція: [махт дер цуґ/бус айне гальт ім...]

Транскрипція: [махт дер цуґ/бус айне гальт ім...] "Таксі" — "Taxi".

Транскрипція: [таксі]

Непередбачувані ситуації:

"Я громадянин України" — "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".

Транскрипція: [іх бін айн українішер штатсбюрґер]

Транскрипція: [іх бін айн українішер штатсбюрґер] "Мені потрібна ваша допомога" — "Ich brauche Ihre Hilfe".

Транскрипція: [іх браухе іре хільфе]

Транскрипція: [іх браухе іре хільфе] "Я заблукав" — "Ich habe mich verlaufen".

Транскрипція: [іх хабе міх ферлауфен]

Транскрипція: [іх хабе міх ферлауфен] "Котра година?" — "Wie spät ist es?".

Транскрипція: [ві шпет іст ес]

Транскрипція: [ві шпет іст ес] "Я викличу поліцію" — "Ich rufe die Polizei".

Транскрипція: [іх руфе ді поліцай]

Транскрипція: [іх руфе ді поліцай] "Можна від вас подзвонити?" — "Darf ich Ihr Telefon benutzen?"

Транскрипція: [дарф іх ір телефон бенуцен]

Транскрипція: [дарф іх ір телефон бенуцен] "Я не розмовляю німецькою" — "Ich spreche kein Deutsch".

Транскрипція: [іх шпрехе каїн дойч]

Транскрипція: [іх шпрехе каїн дойч] "Допоможіть!" — "Hilfe!"

Транскрипція: [хільфе]

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