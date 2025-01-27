Изучаем немецкий — полезные фразы в путешествии

Немецкий это просто — популярные фразы для идеального путешествия
27 января 2025 07:00
Путешествие в Германию. Иллюстративное фото: Reuters
Иногда путешествия по европейским городам могут приносить не только приятные эмоции, но и добавлять проблем. Не всегда есть стабильный интернет и навигатор может завести вас в дебри.
Редакция Новини.LIVE делится популярными фразами на немецком, которые могут выручить вас в непростой ситуации во время путешествия в Германию.
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Базовые фразы и приветствия:
- "Да" — "Ja".
Транскрипция: [я]
- "Нет" — "Nein".
Транскрипция: [найн]
- "Привет" — "Hallo".
Транскрипция: [халло]
- "Доброе утро" — "Guten Morgen".
Транскрипция: [ґутен морґен]
- "Добрый день" — "Guten Tag".
Транскрипция: [гутен так]
- "Добрый вечер" — "Guten Abend".
Транскрипция: [гутен абенд]
- "Спокойной ночи" — "Guten Nacht".
Транскрипция: [ґуте нахт]
- "До свидания" — "Auf Wiedersehen".
Транскрипция: [ауф видерзеен]
- "Прощай (прощание)" — "Tschüss".
Транскрипция: [чюс]
- "Как Вас зовут?" — "Wie heißen Sie?"
Транскрипция: [ви хайсен зи]
- "Меня зовут" — "Ich heiße".
Транскрипция: [их хайсе]
- "Дайте, пожалуйста, счет" — "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".
Транскрипция: [ґебен зи мир, битте, ди рехнунг]
- "Я хотел бы" — "Ich möchte".
Транскрипция: [их мьохте]
- "Сколько это стоит?" — "Wie viel kostet es?"
Транскрипция: [ви филь костет эс]
Благодарность и вежливость:
- "Спасибо" — "Danke".
Транскрипция: [данке]
- "Пожалуйста (просьба)" — "Bitte".
Транскрипция: [битте]
- "Пожалуйста (ответ на благодарность)" — "Bitte sehr/Bitte schön".
Транскрипция: [битте зеа/битте шьон]
- "Очень приятно познакомиться" — "Sehr angenehm".
Транскрипция: [зеа анґенем]
- "Извините (обратить внимание)" — "Entschuldigung".
Транскрипция: [ентшульдиґунґ]
- "Простите (просить прощения)" — "Entschuldigen Sie mich".
Транскрипция: [энтшульдиген зи мих]
Путь и дорога:
- "Как добраться до автовокзала / аэропорта / центра? " — "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".
Транскрипция: [ви коме их цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум]
- "Сколько стоит доехать до...?" — "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?"
Транскрипция: [ви филь костет ди райзе нах/цум...]
- "Этот автобус останавливается в...?" — "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?"
Транскрипция: [махт дер цуг/бус айне гальт им...]
- "Такси" — "Taxi".
Транскрипция: [такси]
Непредвиденные ситуации:
- "Я гражданин Украины" — "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".
Транскрипция: [их бин айн украинишер штатсбюргер]
- "Мне нужна ваша помощь" — "Ich brauche Ihre Hilfe".
Транскрипция: [их браухе ире хильфе]
- "Я заблудился" — "Ich habe mich verlaufen".
Транскрипция: [их хабе мих ферлауфен]
- "Который час? " — "Wie spät ist es?"
Транскрипция: [ви шпет ист эс]
- "Я вызову полицию" — "Ich rufe die Polizei".
Транскрипция: [их руфе ди полицай]
- "Можно от вас позвонить?" — "Darf ich Ihr Telefon benutzen?"
Транскрипция: [дарф их ир телефон бенуцен]
- "Я не разговариваю на немецком" — "Ich spreche kein Deutsch".
Транскрипция: [их шпрехе каин дойч]
- "Помогите!" — "Hilfe!"
Транскрипция: [хильфе]
Напомним, что Авраменко дал полезные советы, как перейти на украинский язык. А также недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.
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