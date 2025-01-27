Изучаем немецкий — полезные фразы в путешествии

Путешествие в Германию. Иллюстративное фото: Reuters

Иногда путешествия по европейским городам могут приносить не только приятные эмоции, но и добавлять проблем. Не всегда есть стабильный интернет и навигатор может завести вас в дебри.

Редакция Новини.LIVE делится популярными фразами на немецком, которые могут выручить вас в непростой ситуации во время путешествия в Германию.

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Базовые фразы и приветствия:

"Да" — "Ja".

Транскрипция: [я]

Транскрипция: [я] "Нет" — "Nein".

Транскрипция: [найн]

Транскрипция: [найн] "Привет" — "Hallo".

Транскрипция: [халло]

Транскрипция: [халло] "Доброе утро" — "Guten Morgen".

Транскрипция: [ґутен морґен]

Транскрипция: [ґутен морґен] "Добрый день" — "Guten Tag".

Транскрипция: [гутен так]

Транскрипция: [гутен так] "Добрый вечер" — "Guten Abend".

Транскрипция: [гутен абенд]

Транскрипция: [гутен абенд] "Спокойной ночи" — "Guten Nacht".

Транскрипция: [ґуте нахт]

Транскрипция: [ґуте нахт] "До свидания" — "Auf Wiedersehen".

Транскрипция: [ауф видерзеен]

Транскрипция: [ауф видерзеен] "Прощай (прощание)" — "Tschüss".

Транскрипция: [чюс]

Транскрипция: [чюс] "Как Вас зовут?" — "Wie heißen Sie?"

Транскрипция: [ви хайсен зи]

Транскрипция: [ви хайсен зи] "Меня зовут" — "Ich heiße".

Транскрипция: [их хайсе]

Транскрипция: [их хайсе] "Дайте, пожалуйста, счет" — "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".

Транскрипция: [ґебен зи мир, битте, ди рехнунг]

Транскрипция: [ґебен зи мир, битте, ди рехнунг] "Я хотел бы" — "Ich möchte".

Транскрипция: [их мьохте]

Транскрипция: [их мьохте] "Сколько это стоит?" — "Wie viel kostet es?"

Транскрипция: [ви филь костет эс]

Турист в Германии. Иллюстративное фото: Pinterest

Благодарность и вежливость:

"Спасибо" — "Danke".

Транскрипция: [данке]

Транскрипция: [данке] "Пожалуйста (просьба)" — "Bitte".

Транскрипция: [битте]

Транскрипция: [битте] "Пожалуйста (ответ на благодарность)" — "Bitte sehr/Bitte schön".

Транскрипция: [битте зеа/битте шьон]

Транскрипция: [битте зеа/битте шьон] "Очень приятно познакомиться" — "Sehr angenehm".

Транскрипция: [зеа анґенем]

Транскрипция: [зеа анґенем] "Извините (обратить внимание)" — "Entschuldigung".

Транскрипция: [ентшульдиґунґ]

Транскрипция: [ентшульдиґунґ] "Простите (просить прощения)" — "Entschuldigen Sie mich".

Транскрипция: [энтшульдиген зи мих]

Путь и дорога:

"Как добраться до автовокзала / аэропорта / центра? " — "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".

Транскрипция: [ви коме их цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум]

Транскрипция: [ви коме их цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум] "Сколько стоит доехать до...?" — "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?"

Транскрипция: [ви филь костет ди райзе нах/цум...]

Транскрипция: [ви филь костет ди райзе нах/цум...] "Этот автобус останавливается в...?" — "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?"

Транскрипция: [махт дер цуг/бус айне гальт им...]

Транскрипция: [махт дер цуг/бус айне гальт им...] "Такси" — "Taxi".

Транскрипция: [такси]

Непредвиденные ситуации:

"Я гражданин Украины" — "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".

Транскрипция: [их бин айн украинишер штатсбюргер]

Транскрипция: [их бин айн украинишер штатсбюргер] "Мне нужна ваша помощь" — "Ich brauche Ihre Hilfe".

Транскрипция: [их браухе ире хильфе]

Транскрипция: [их браухе ире хильфе] "Я заблудился" — "Ich habe mich verlaufen".

Транскрипция: [их хабе мих ферлауфен]

Транскрипция: [их хабе мих ферлауфен] "Который час? " — "Wie spät ist es?"

Транскрипция: [ви шпет ист эс]

Транскрипция: [ви шпет ист эс] "Я вызову полицию" — "Ich rufe die Polizei".

Транскрипция: [их руфе ди полицай]

Транскрипция: [их руфе ди полицай] "Можно от вас позвонить?" — "Darf ich Ihr Telefon benutzen?"

Транскрипция: [дарф их ир телефон бенуцен]

Транскрипция: [дарф их ир телефон бенуцен] "Я не разговариваю на немецком" — "Ich spreche kein Deutsch".

Транскрипция: [их шпрехе каин дойч]

Транскрипция: [их шпрехе каин дойч] "Помогите!" — "Hilfe!"

Транскрипция: [хильфе]

Напомним, что Авраменко дал полезные советы, как перейти на украинский язык. А также недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.