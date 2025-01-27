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Немецкий это просто — популярные фразы для идеального путешествия

27 января 2025 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Изучаем немецкий — полезные фразы в путешествии
Путешествие в Германию. Иллюстративное фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Иногда путешествия по европейским городам могут приносить не только приятные эмоции, но и добавлять проблем. Не всегда есть стабильный интернет и навигатор может завести вас в дебри.

Редакция Новини.LIVE делится популярными фразами на немецком, которые могут выручить вас в непростой ситуации во время путешествия в Германию.

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Базовые фразы и приветствия:

  • "Да" — "Ja".
    Транскрипция: [я]
  • "Нет" — "Nein".
    Транскрипция: [найн]
  • "Привет" — "Hallo".
    Транскрипция: [халло]
  • "Доброе утро" — "Guten Morgen".
    Транскрипция: [ґутен морґен]
  • "Добрый день" — "Guten Tag".
    Транскрипция: [гутен так]
  • "Добрый вечер" — "Guten Abend".
    Транскрипция: [гутен абенд]
  • "Спокойной ночи" — "Guten Nacht".
    Транскрипция: [ґуте нахт]
  • "До свидания" — "Auf Wiedersehen".
    Транскрипция: [ауф видерзеен]
  • "Прощай (прощание)" — "Tschüss".
    Транскрипция: [чюс]
  • "Как Вас зовут?" — "Wie heißen Sie?"
    Транскрипция: [ви хайсен зи]
  • "Меня зовут" — "Ich heiße".
    Транскрипция: [их хайсе]
  • "Дайте, пожалуйста, счет" — "Geben Sie mir, bitte, die Rechnung".
    Транскрипция: [ґебен зи мир, битте, ди рехнунг]
  • "Я хотел бы" — "Ich möchte".
    Транскрипция: [их мьохте]
  • "Сколько это стоит?" — "Wie viel kostet es?"
    Транскрипция: [ви филь костет эс]
Немецкий это просто - популярные фразы для идеального путешествия - фото 1
Турист в Германии. Иллюстративное фото: Pinterest

Благодарность и вежливость:

  • "Спасибо" — "Danke".
    Транскрипция: [данке]
  • "Пожалуйста (просьба)" — "Bitte".
    Транскрипция: [битте]
  • "Пожалуйста (ответ на благодарность)" — "Bitte sehr/Bitte schön".
    Транскрипция: [битте зеа/битте шьон]
  • "Очень приятно познакомиться" — "Sehr angenehm".
    Транскрипция: [зеа анґенем]
  • "Извините (обратить внимание)" — "Entschuldigung".
    Транскрипция: [ентшульдиґунґ]
  • "Простите (просить прощения)" — "Entschuldigen Sie mich".
    Транскрипция: [энтшульдиген зи мих]

Путь и дорога:

  • "Как добраться до автовокзала / аэропорта / центра? " — "Wie komme ich zum Busbahnhof / zum Flughafen / zum Stadtzentrum".
    Транскрипция: [ви коме их цум бусбангоф / цум флюґгафен / цум штатцентрум]
  • "Сколько стоит доехать до...?" — "Wie viel kostet die Reise nach/zum...?"
    Транскрипция: [ви филь костет ди райзе нах/цум...]
  • "Этот автобус останавливается в...?" — "Macht der Zug/Bus eine Halt im...?"
    Транскрипция: [махт дер цуг/бус айне гальт им...]
  • "Такси" — "Taxi".
    Транскрипция: [такси]

Непредвиденные ситуации:

  • "Я гражданин Украины" — "Ich bin ein ukrainischer Staatsbürger".
    Транскрипция: [их бин айн украинишер штатсбюргер]
  • "Мне нужна ваша помощь" — "Ich brauche Ihre Hilfe".
    Транскрипция: [их браухе ире хильфе]
  • "Я заблудился" — "Ich habe mich verlaufen".
    Транскрипция: [их хабе мих ферлауфен]
  • "Который час? " — "Wie spät ist es?"
    Транскрипция: [ви шпет ист эс]
  • "Я вызову полицию" — "Ich rufe die Polizei".
    Транскрипция: [их руфе ди полицай]
  • "Можно от вас позвонить?" — "Darf ich Ihr Telefon benutzen?"
    Транскрипция: [дарф их ир телефон бенуцен]
  • "Я не разговариваю на немецком" — "Ich spreche kein Deutsch".
    Транскрипция: [их шпрехе каин дойч]
  • "Помогите!" — "Hilfe!"
    Транскрипция: [хильфе]

Напомним, что Авраменко дал полезные советы, как перейти на украинский язык. А также недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.

Германия путешествие фраза язык перевод

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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