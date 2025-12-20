Відео
Головна Life Новий рівень українського кіно — про що серіал "Ховаючи колишню"

Новий рівень українського кіно — про що серіал "Ховаючи колишню"

Дата публікації: 20 грудня 2025 17:54
Український серіал "Ховаючи колишню" — чому він наробив стільки галасу
Артур Логай в головній ролі у серіалі "Ховаючи колишню". Фото: кадр з відео

"Ховаючи колишню" — новий український серіал, що підкорив глядачів незвичним сюжетом. Його прем'єра відбулась у листопаді 2025 року. Це драматичний серіал з елементами чорної комедії, який варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий серіал "Ховаючи колишню"

У центрі сюжету — історії чотирьох чоловіків, що приходять на прощання з військовою та художницею. Жінка загинула на фронті. Під час похорону виявляється, що всі четверо чоловіків — її колишні. Вони відправляються в улюблений бар військової, аби вшанувати її пам'ять і з'ясувати, чому вона зібрала їх разом на власному похороні.

В головних ролях відомі українські актори — Олександр Рудинський, Артур Логай, Слава Бабенков і В'ячеслав Довженко. Вони ідеально перевтілилися у своїх персонажів на екрані та змогли передати всю драматичність та іронію ситуації.

Проєкт зацікавив багатьох глядачів ще на етапі анонсу. Історія, що поєднана мотивами любові й дружби, резонує із сьогоденням українців. У цьому серіалі вдалося об'єднати сучасний контекст, драматургію та важливі моменти, що змушують переосмислити життя. Все це у тандемі з чорним гумором і чуттєвістю дало змогу режисерові Сергію Кулибишеву створити стрічку, що підкорила українців з перших хвилин. Вона вражає відвертістю та чутливістю і точно не залишить нікого байдужим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитися на Різдво та Новий рік. Вони додадуть святкового настрою.

Також ми розповідали про те, які гонорари отримали зірки "Гаррі Поттера". Статки акторів вражають.

фільм серіал актори поради цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
