Український серіал "Ховаючи колишню" — чому він наробив стільки галасу

Артур Логай в головній ролі у серіалі "Ховаючи колишню". Фото: кадр з відео

"Ховаючи колишню" — новий український серіал, що підкорив глядачів незвичним сюжетом. Його прем'єра відбулась у листопаді 2025 року. Це драматичний серіал з елементами чорної комедії, який варто подивитися усім.

Чим цікавий серіал "Ховаючи колишню"

У центрі сюжету — історії чотирьох чоловіків, що приходять на прощання з військовою та художницею. Жінка загинула на фронті. Під час похорону виявляється, що всі четверо чоловіків — її колишні. Вони відправляються в улюблений бар військової, аби вшанувати її пам'ять і з'ясувати, чому вона зібрала їх разом на власному похороні.

В головних ролях відомі українські актори — Олександр Рудинський, Артур Логай, Слава Бабенков і В'ячеслав Довженко. Вони ідеально перевтілилися у своїх персонажів на екрані та змогли передати всю драматичність та іронію ситуації.

Проєкт зацікавив багатьох глядачів ще на етапі анонсу. Історія, що поєднана мотивами любові й дружби, резонує із сьогоденням українців. У цьому серіалі вдалося об'єднати сучасний контекст, драматургію та важливі моменти, що змушують переосмислити життя. Все це у тандемі з чорним гумором і чуттєвістю дало змогу режисерові Сергію Кулибишеву створити стрічку, що підкорила українців з перших хвилин. Вона вражає відвертістю та чутливістю і точно не залишить нікого байдужим.

