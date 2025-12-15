Відео
Головна Life Вражаючі суми — скільки заробили актори "Гаррі Поттера"

Вражаючі суми — скільки заробили актори "Гаррі Поттера"

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:55
Скільки заробили зірки "Гаррі Поттера" — суми найбільших гонорарів
Деніел Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт. Фото: Reuters

"Гаррі Поттер" — це серія культових фільмів, які підкорили і дорослих, і дітей. Вони набрали шаленої популярності у всьому світі та зробили акторів справжніми зірками. Однак виконавці головних ролей отримали не лише визнання, а й щедрі гонорари.

Про це пише Новий Канал.

Читайте також:

Гонорари головних акторів "Гаррі Поттера"

Деніел Редкліфф — понад 115 млн доларів (96,3 млн фунтів)

Цей актор зіграв роль Гаррі Поттера. Лише у 12 років він отримав свій  мільйон фунтів стерлінгів. Сьогодні статки актора перевищують 96 мільйонів фунтів стерлінгів. Як зазначають ЗМІ, Редкліфф й досі отримує виплати за роль, яку вперше зіграв понад 20 років тому.

Емма Вотсон — понад 81 млн доларів (67 млн фунтів)

Акторка підкорила глядачів, зігравши роль Герміони Ґрейнджер. Її гонорар склав приблизно 67 млн фунтів стерлінгів. Після такого тріумфу Вотсон стала однією з найбільш затребуваних акторок, чия популярність зберігається й досі.

Руперт Ґрінт — 48,6 млн доларів (40 млн фунтів)

Ґрінт зіграв Рона Візлі та став не менш популярним, ніж Редкліфф та Вотсон. При цьому він має найскромніші статки з легендарної трійці. За роль у "Гаррі Поттері" актор отримав лише 21 мільйон фунтів стерлінгів.

Том Фелтон — 19 млн доларів (16 млн фунтів)

Актор, який зіграв Драко Малфоя, отримав гонорар у розмірі близько 16 млн фунтів. При цьому більшу частину грошей, як зізнався Фелтон, він "прогуляв". Актор не відмовляв собі у дорогих покупках та подарунках. До того ж Фелтон не раз заявляв про те, що фільм "Гаррі Поттер" украв у нього "нормальне" дитинство.

Роберт Паттінсон — понад 97 млн доларів (80 млн фунтів)

За роль Седрика Діґорі Паттінсон також отримав немалий гонорар — близько 80 млн фунтів. Крім того, цей фільм став для нього ключовим. "Гаррі Поттер" дав хороший поштовх для кар'єри актора. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільм про Різдво та Новий рік варто подивитися. Вони з'явилися нещодавно, але підкорили серця багатьох глядачів.

Також ми розповідали про те, що українська ведуча Леся Нікітюк зіштовхнулась з хейтом. Підписники знаменитості розкритикували її через зміну зовнішності.

фільм гроші Гаррі Поттер актори гонорари
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
