Сколько заработали звезды "Гарри Поттера" — суммы самых больших гонораров

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт: Reuters

"Гарри Поттер" — это серия культовых фильмов, которые покорили и взрослых, и детей. Они набрали огромную популярность во всем мире и сделали актеров настоящими звездами. Однако исполнители главных ролей получили не только признание, но и щедрые гонорары.

Об этом пишет Новий Канал.

Гонорары главных актеров "Гарри Поттера"

Дэниел Рэдклифф — более 115 млн долларов (96,3 млн фунтов)

Этот актер сыграл роль Гарри Поттера. Только в 12 лет он получил свой миллион фунтов стерлингов. Сегодня состояние актера превышает 96 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечают СМИ, Рэдклифф до сих пор получает выплаты за роль, которую впервые сыграл более 20 лет назад.

Эмма Уотсон — более 81 млн долларов (67 млн фунтов)

Актриса покорила зрителей, сыграв роль Гермионы Грейнджер. Ее гонорар составил примерно 67 млн фунтов стерлингов. После такого триумфа Уотсон стала одной из самых востребованных актрис, чья популярность сохраняется до сих пор.

Руперт Гринт — 48,6 млн долларов (40 млн фунтов)

Гринт сыграл Рона Уизли и стал не менее популярным, чем Рэдклифф и Уотсон. При этом он имеет самое скромное состояние из легендарной троицы. За роль в "Гарри Поттере" актер получил лишь 21 миллион фунтов стерлингов.

Том Фелтон — 19 млн долларов (16 млн фунтов)

Актер, сыгравший Драко Малфоя, получил гонорар в размере около 16 млн фунтов. При этом большую часть денег, как признался Фелтон, он "прогулял". Актер не отказывал себе в дорогих покупках и подарках. К тому же Фелтон не раз заявлял о том, что фильм "Гарри Поттер" украл у него "нормальное" детство.

Роберт Паттинсон — более 97 млн долларов (80 млн фунтов)

За роль Седрика Дигори Паттинсон также получил немалый гонорар — около 80 млн фунтов. Кроме того, этот фильм стал для него ключевым. "Гарри Поттер" дал хороший толчок для карьеры актера.

