Украинский сериал "Ховаючи колишню" — почему он наделал столько шума

"Ховаючи колишню" — новый украинский сериал, покоривший зрителей необычным сюжетом. Его премьера состоялась в ноябре 2025 года. Это драматический сериал с элементами черной комедии, который стоит посмотреть всем.

Чем интересен сериал "Ховаючи колишню"

В центре сюжета — истории четырех мужчин, которые приходят на прощание с военной и художницей. Женщина погибла на фронте. Во время похорон оказывается, что все четверо мужчин — ее бывшие. Они отправляются в любимый бар военной, чтобы почтить ее память и выяснить, почему она собрала их вместе на собственных похоронах.

В главных ролях известные украинские актеры — Александр Рудинский, Артур Логай, Слава Бабенков и Вячеслав Довженко. Они идеально перевоплотились в своих персонажей на экране и смогли передать всю драматичность и иронию ситуации.

Проект заинтересовал многих зрителей еще на этапе анонса. История, объединенная мотивами любви и дружбы, резонирует с настоящим украинцев. В этом сериале удалось объединить современный контекст, драматургию и важные моменты, заставляющие переосмыслить жизнь. Все это в тандеме с черным юмором и чувственностью позволило режиссеру Сергею Кулибышеву создать ленту, которая покорила украинцев с первых минут. Она поражает откровенностью и чувствительностью и точно не оставит никого равнодушным.

