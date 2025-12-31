Скільки шлюбів чекає на вас — дата народження підкаже

Наречений та наречені обіймаються. Фото: Freepik

Нумерологія здатна розповісти про характер людини, її призначення та навіть майбутнє. Зокрема, за датою народження можна дізнатися, яким буде особисте життя та скільки шлюбів пророкує доля.

Скільки шлюбів буде у вашому житті за нумерологією

Розрахуйте число долі, аби дізнатися все про своє майбутнє. Для цього додайте усі числа дати народження. Наприклад, якщо ви народилися 23 грудня 1997 року, то розрахунок буде таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7.

Число 1

Людей з таким числом долі чекає максимум 1-2 шлюби. Найчастіше саме останній з них виявляється найбільш щасливим.

Число 2

Такі особистості найчастіше вступають у шлюб лише один раз. Навіть якщо він не складеться, почати стосунки заново їм буде дуже складно.

Число 3

Найскладніше передбачити кількість шлюбів з таким числом долі. Ці особистості не вміють прощати та можуть легко розставатися з людьми, які їм зробили боляче хоча б раз.

Число 4

Таким людям складно знайти партнера, який би їм підходив. Через це у їхньому житті може бути багато шлюбів. Один з них точно стане успішним.

Число 5

Нумерологи зазначають, що такі люди часто сумніваються у собі, тому їм важко побудувати стосунки. Вони зможуть створити міцну сім'ю тоді, коли повірять у себе.

Число 6

Така цифра свідчить про те, що у людини може бути кілька шлюбів. Дуже рідко їхні перші стосунки складаються вдало.

Число 7

Такі люди відповідально підходять до вибору партнера, через що зазвичай укладають міцні союзи. Нумерологи прогнозують для них один або максимум два шлюби.

Число 8

Ці особистості у шлюбі шукають шанс врятуватися від рутини та віднайти спокій. Вони часто одружуються лише один раз у житті.

Число 9

Доля підготувала для таких людей більше одного шлюбу. Вони дуже рідко правильно вибирають партнера відразу.

