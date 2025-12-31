Сколько браков ждет вас — дата рождения подскажет

Один или несколько — сколько браков будет у вас за нумерологией
Нумерология способна рассказать о характере человека, его предназначении и даже будущем. В частности, по дате рождения можно узнать, какой будет личная жизнь и сколько браков предсказывает судьба.
Об этом пишет Ukr.Media.
Сколько браков будет в вашей жизни по нумерологии
Рассчитайте число судьбы, чтобы узнать все о своем будущем. Для этого добавьте все числа даты рождения. Например, если вы родились 23 декабря 1997 года, то расчет будет таким: 2+3+1+2+2+1+9+9+7=34; 3+4=7.
Число 1
Людей с таким числом судьбы ждет максимум 1-2 брака. Чаще всего именно последний из них оказывается наиболее счастливым.
Число 2
Такие личности чаще всего вступают в брак лишь один раз. Даже если он не сложится, начать отношения заново им будет очень сложно.
Число 3
Сложнее всего предсказать количество браков с таким числом судьбы. Эти личности не умеют прощать и могут легко расставаться с людьми, которые им сделали больно хотя бы раз.
Число 4
Таким людям сложно найти партнера, который бы им подходил. Из-за этого в их жизни может быть много браков. Один из них точно станет успешным.
Число 5
Нумерологи отмечают, что такие люди часто сомневаются в себе, поэтому им трудно построить отношения. Они смогут создать крепкую семью тогда, когда поверят в себя.
Число 6
Такая цифра свидетельствует о том, что у человека может быть несколько браков. Очень редко их первые отношения складываются удачно.
Число 7
Такие люди ответственно подходят к выбору партнера, из-за чего обычно заключают крепкие союзы. Нумерологи прогнозируют для них один или максимум два брака.
Число 8
Эти личности в браке ищут шанс спастись от рутины и обрести спокойствие. Они часто вступают в брак только один раз в жизни.
Число 9
Судьба подготовила для таких людей более одного брака. Они очень редко правильно выбирают партнера сразу.
Напомним, ранее мы писали о том, какое домашнее животное подходит именно вам. Можно узнать по дате рождения.
Также мы рассказывали о том, когда рождаются лучшие друзья. Этим людям действительно можно доверять.
Читайте Новини.LIVE!