Сколько браков ждет вас — дата рождения подскажет

Нумерология способна рассказать о характере человека, его предназначении и даже будущем. В частности, по дате рождения можно узнать, какой будет личная жизнь и сколько браков предсказывает судьба.

Об этом пишет Ukr.Media.

Сколько браков будет в вашей жизни по нумерологии

Рассчитайте число судьбы, чтобы узнать все о своем будущем. Для этого добавьте все числа даты рождения. Например, если вы родились 23 декабря 1997 года, то расчет будет таким: 2+3+1+2+2+1+9+9+7=34; 3+4=7.

Число 1

Людей с таким числом судьбы ждет максимум 1-2 брака. Чаще всего именно последний из них оказывается наиболее счастливым.

Число 2

Такие личности чаще всего вступают в брак лишь один раз. Даже если он не сложится, начать отношения заново им будет очень сложно.

Число 3

Сложнее всего предсказать количество браков с таким числом судьбы. Эти личности не умеют прощать и могут легко расставаться с людьми, которые им сделали больно хотя бы раз.

Число 4

Таким людям сложно найти партнера, который бы им подходил. Из-за этого в их жизни может быть много браков. Один из них точно станет успешным.

Число 5

Нумерологи отмечают, что такие люди часто сомневаются в себе, поэтому им трудно построить отношения. Они смогут создать крепкую семью тогда, когда поверят в себя.

Число 6

Такая цифра свидетельствует о том, что у человека может быть несколько браков. Очень редко их первые отношения складываются удачно.

Число 7

Такие люди ответственно подходят к выбору партнера, из-за чего обычно заключают крепкие союзы. Нумерологи прогнозируют для них один или максимум два брака.

Число 8

Эти личности в браке ищут шанс спастись от рутины и обрести спокойствие. Они часто вступают в брак только один раз в жизни.

Число 9

Судьба подготовила для таких людей более одного брака. Они очень редко правильно выбирают партнера сразу.

