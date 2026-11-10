Плодове дерево, на якому росте 40 видів фруктів. Колаж: Новини.LIVE

В США є дивовижне дерево, яке навесні вкривається квітами різних відтінків. А вже згодом на його гілках з'являються персики, сливи, абрикоси, вишні та нектарини — загалом 40 різних сортів фруктів. Його створили без генетичних експериментів, але на втілення ідеї знадобився не один рік.

Хто стоїть за цим фантастичним проєктом та що відомо про плодове дерево, на якому росте 40 сортів фруктів, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Smithsonian Magazine.

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Хто створив дерево з 40 сортами фруктів

Автор незвичайного винаходу — американський художник і професор Сіракузького університету Сем Ван Акен. У 2008 році він почав створювати перше "Дерево 40 плодів" (Tree of 40 Fruit).

Художник Сем Ван Акен. Фото: John D. Simmon

Його задум полягав не просто в тому, щоб виростити кілька різних фруктів на одному дереві. Він хотів створити живу скульптуру, яка змінюватиме свій вигляд впродовж року.

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Витвір Сема Ван Акена "Дерево 40 плодів". Фото: Sam Van Aken

Як на одному дереві ростуть 40 сортів фруктів

Секрет криється у старовинному садівничому методі — щепленні. Ван Акен бере невеликі гілочки або бруньки різних плодових дерев і прищеплює їх до одного стовбура.

Якщо щеплення приживається, тканини рослин зростаються, утворюючи спільну систему живлення. Згодом кожна прищеплена гілка починає давати плоди свого сорту.

Є важливий нюанс: на одному дереві можна поєднати не будь-які фрукти. Художник використовує кісточкові культури, які є близькими родичами та можуть бути сумісними під час щеплення.

Створення такого дива потребує терпіння. За словами Ван Акена, щоб дерево досягло повного потенціалу, потрібно щонайменше дев'ять років. Приблизно п'ять років іде на розвиток щеплень, а ще чотири — на появу різних плодів.

Сем Ван Акен займається щепленням гілок. Фото: archive.alleghenyfront.org

Навіщо художник створює незвичайні дерева

Проєкт має мистецьку мету. А ще Ван Акен прагне зберегти старовинні та рідкісні сорти фруктів, які поступово зникають із садів. Фактично він перетворює одне дерево на цілий фруктовий сад.

Художник отримав доступ майже до 250 сортів кісточкових культур. Багато з них не продають, оскільки плоди надто дрібні, мають незвичний вигляд або погано переносять транспортування. Деякі сорти надзвичайно солодкі, інші — дуже кислі.

Різні фрукти на одному дереві. Фото: thisiscolossal.com

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