Плодовое дерево, на котором растут 40 видов фруктов. Коллаж: Новини.LIVE

В США растет удивительное дерево, которое весной покрывается цветами самых разных оттенков. А потом на его ветвях появляются персики, сливы, абрикосы, вишни и нектарины — в общей сложности 40 различных сортов фруктов. Его создали без генетических экспериментов, но на воплощение идеи ушел не один год.

Кто стоит за этим фантастическим проектом и что известно о плодовом дереве, на котором растет 40 сортов фруктов, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Smithsonian Magazine.

Реклама

Кто создал дерево с 40 сортами фруктов

Автор необычного изобретения — американский художник и профессор Сиракузского университета Сэм Ван Акен. В 2008 году он начал создавать первое "Дерево 40 плодов" (Tree of 40 Fruit).

Художник Сэм Ван Акен. Фото: John D. Simmon

Его замысел заключался не просто в том, чтобы вырастить несколько разных фруктов на одном дереве. Он хотел создать живую скульптуру, которая будет менять свой облик в течение года.

Читайте также:

Весной ветви покрываются белыми, розовыми и багряными цветами. А летом на них постепенно созревают плоды разных форм, цветов и вкусов.

Творение Сэма Ван Акена "Дерево 40 плодов". Фото: Sam Van Aken

Как на одном дереве растут 40 сортов фруктов

Секрет кроется в старинном садоводческом методе — прививке. Ван Акен берет небольшие веточки или почки разных плодовых деревьев и прививает их к одному стволу.

Если прививка приживается, ткани растений срастаются, образуя общую систему питания. Со временем каждая привитая ветка начинает давать плоды своего сорта.

Есть важный нюанс: на одном дереве нельзя совместить любые фрукты. Художник использует косточковые культуры, которые являются близкими родственниками и могут быть совместимы при прививке.

Создание такого чуда требует терпения. По словам Ван Акена, чтобы дерево достигло полного потенциала, требуется не менее девяти лет. Примерно пять лет уходит на развитие привоев, а еще четыре — на появление разных плодов.

Сэм Ван Акен занимается прививкой ветвей. Фото: archive.alleghenyfront.org

Зачем художник создает необычные деревья

Проект преследует художественную цель. А еще Ван Акен стремится сохранить старинные и редкие сорта фруктов, которые постепенно исчезают из садов. Фактически он превращает одно дерево в целый фруктовый сад.

Художник получил доступ почти к 250 сортам косточковых культур. Многие из них не продаются, поскольку плоды слишком мелкие, имеют необычный вид или плохо переносят транспортировку. Некоторые сорта чрезвычайно сладкие, другие — очень кислые.

Разные фрукты на одном дереве. Фото: thisiscolossal.com

Делимся другими интересными фактами и открытиями

Внутри разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС ученые обнаружили черные грибы, которые поглощают радиацию и растут.

В Китае нашли нового динозавра, у которого было 77 зубов и огромные когти.

Зачем NASA отправило пчел в космос и что произошло с насекомыми за семь дней.