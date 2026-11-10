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Главная Открытия Одно дерево дает 40 разных фруктов: в чем его секрет

Одно дерево дает 40 разных фруктов: в чем его секрет

Ua ru
10 ноября 2026 04:45
На одном дереве растут 40 разных сортов фруктов: как это возможно и кто его создал Коллаж: Новини.LIVE
Плодовое дерево, на котором растут 40 видов фруктов. Коллаж: Новини.LIVE

В США растет удивительное дерево, которое весной покрывается цветами самых разных оттенков. А потом на его ветвях появляются персики, сливы, абрикосы, вишни и нектарины — в общей сложности 40 различных сортов фруктов. Его создали без генетических экспериментов, но на воплощение идеи ушел не один год.

Кто стоит за этим фантастическим проектом и что известно о плодовом дереве, на котором растет 40 сортов фруктов, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Smithsonian Magazine.

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Кто создал дерево с 40 сортами фруктов

Автор необычного изобретения — американский художник и профессор Сиракузского университета Сэм Ван Акен. В 2008 году он начал создавать первое "Дерево 40 плодов" (Tree of 40 Fruit).

 

Художник Сем Ван Акен
Художник Сэм Ван Акен. Фото: John D. Simmon

Его замысел заключался не просто в том, чтобы вырастить несколько разных фруктов на одном дереве. Он хотел создать живую скульптуру, которая будет менять свой облик в течение года.

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Весной ветви покрываются белыми, розовыми и багряными цветами. А летом на них постепенно созревают плоды разных форм, цветов и вкусов.

 

Витвір Сема Ван Акена "Дерево 40 плодів"
Творение Сэма Ван Акена "Дерево 40 плодов". Фото: Sam Van Aken

Как на одном дереве растут 40 сортов фруктов

Секрет кроется в старинном садоводческом методе — прививке. Ван Акен берет небольшие веточки или почки разных плодовых деревьев и прививает их к одному стволу.

Если прививка приживается, ткани растений срастаются, образуя общую систему питания. Со временем каждая привитая ветка начинает давать плоды своего сорта.

Есть важный нюанс: на одном дереве нельзя совместить любые фрукты. Художник использует косточковые культуры, которые являются близкими родственниками и могут быть совместимы при прививке.

Создание такого чуда требует терпения. По словам Ван Акена, чтобы дерево достигло полного потенциала, требуется не менее девяти лет. Примерно пять лет уходит на развитие привоев, а еще четыре — на появление разных плодов.

 

Сем Ван Акен займається щепленням гілок
Сэм Ван Акен занимается прививкой ветвей. Фото: archive.alleghenyfront.org

Зачем художник создает необычные деревья

Проект преследует художественную цель. А еще Ван Акен стремится сохранить старинные и редкие сорта фруктов, которые постепенно исчезают из садов. Фактически он превращает одно дерево в целый фруктовый сад.

Художник получил доступ почти к 250 сортам косточковых культур. Многие из них не продаются, поскольку плоды слишком мелкие, имеют необычный вид или плохо переносят транспортировку. Некоторые сорта чрезвычайно сладкие, другие — очень кислые.

 

Різні фрукти на одному дереві
Разные фрукты на одном дереве. Фото: thisiscolossal.com

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интересные факты плодовые деревья
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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