Ученые в Китае нашли новый вид пернатого динозавра: что о нем известно

Новый вид динозавра Kayrasaurus changliensis. Фото: tupi.fm

Исследователям в Китае удалось описать совершенно новый вид пернатого динозавра. И этот гигант впечатляет, ведь даже в молодом возрасте его длина превышала 3,6 метра. У него были огромные изогнутые когти, а в его челюсти обнаружили 77 крошечных зубов.

Что это за динозавр и какие еще интересные факты о нем узнали ученые, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на исследование в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Реклама

Новый вид получил название Kayrasaurus changliensis (кайразавр из Чанли). Он стал крупнейшим из известных теризинозавров знаменитой биоты Джехол.

Останки происходят из формации Исянь в западной части китайской провинции Ляонин. Эти породы сформировались в раннем меловом периоде примерно 125 млн лет назад.

Палеонтологам достался чрезвычайно хорошо сохранившийся экземпляр. От него остались почти полный череп с нижней челюстью, значительная часть позвоночника и передние конечности. Не сохранились задние ноги и часть тазового пояса.

Читайте также:

Схема скелета нового вида динозавра Kayrasaurus changliensis. Фото: Journal of Systematic Palaeontology

Палеонтологи установили, что динозавр еще не был взрослым. По степени сращения костей его определили как подростка. Но, несмотря на юный возраст, он уже имел впечатляющий рост — 3,6 метра. Приблизительная масса его составляла от 117 до 274 кг. Насколько больше были взрослые особи, мы можем только догадываться.

Kayrasaurus changliensis рядом с человеком. Фото: RealScalePOV

Челюсть динозавра тоже удивила. Зубы у него были очень мелкими и сидели настолько плотно, что на одном сантиметре размещалось примерно 3,5–4 зуба. В верхней челюсти ученые насчитали более 32 зубов, а в нижней — более 45. То есть в общей сложности речь идет как минимум о более чем 77 зубах. Именно нижняя челюсть имела больше зубов, чем у любого другого известного теризинозавра. Передняя часть челюстей при этом оставалась беззубой.

Еще одна странность была скрыта в строении черепа. Исследователи описали необычные отверстия и особенности костей челюсти, которые отличают Kayrasaurus от его ближайших родственников.

Кайразавр относится к теризинозаврам, одной из самых удивительных групп тероподов. Они передвигались на двух ногах, имели относительно небольшую голову, длинную шею и большие сильно изогнутые когти на передних конечностях. У нового вида один из когтей имел еще и уникальный костный выступ, который ранее не обнаруживали у других представителей группы. Шейные позвонки также были заметно длиннее спинных.

Несмотря на угрожающий внешний вид, Kayrasaurus вряд ли был быстрым охотником. Анализ строения тела показывает, что он был более массивным и менее приспособленным к быстрому бегу, чем некоторые его сородичи. Его челюсть могла обеспечивать более мощный укус, а крупное тело и длинная шея позволяли дотягиваться до растительности, расположенной выше над землей. Авторы исследования полагают, что различные теризинозавры Джехолу могли делить между собой пищевые ресурсы и занимать разные экологические ниши.

Теризинозавров обычно реконструируют с перьевым покровом, поскольку у родственных видов из формации Исянь найдены следы примитивных перьев. В то же время у самого Kayrasaurus changliensis отпечатков перьев пока не обнаружили. Поэтому его пернатый облик является научно обоснованной реконструкцией, а не непосредственной находкой.

Делимся другими интересными фактами и открытиями

Исследователи открыли на дне Карибского моря 20 новых видов существ и показали, как выглядят некоторые из них.

Украинский дайвер в Новониколаевском карьере обнаружил необычное существо, которое пряталось на глубине 10 м.

Зачем ученые опустили на дно озера 1500 елок и что они увидели через три года эксперимента.