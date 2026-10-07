Вчені у Китаї знайшли новий вид пернатого динозавра: що про нього відомо

Новий вид динозавра Kayrasaurus changliensis. Фото: tupi.fm

Дослідникам у Китаї вдалось описати абсолютно новий вид пернатого динозавра. І цей велетень вражає, адже навіть у молодому віці він сягав понад 3,6 метра завдовжки. Він мав величезні вигнуті кігті, а в його щелепі виявили 77 крихітних зубів.

Що це за динозавр та які ще цікавинки про нього дізналися науковці, Новини.LIVE розповідає з посиланням на дослідження у журналі Journal of Systematic Palaeontology.

Реклама

Новий вид отримав назву Kayrasaurus changliensis (кайразавр із Чанлі). Він став найбільшим відомим теризинозавром знаменитої біоти Джехол.

Рештки походять із формації Ісянь у західній частині китайської провінції Ляонін. Ці породи сформувалися у ранньому крейдовому періоді приблизно 125 млн років тому.

Палеонтологам дістався надзвичайно добре збережений екземпляр. Від нього залишилися майже повний череп із нижньою щелепою, значна частина хребта та передні кінцівки. Не збереглися задні ноги та частина тазового поясу.

Читайте також:

Скелетная схема нового виду динозавра Kayrasaurus changliensis. Фото: Journal of Systematic Palaeontology

Палеонтологи встановили, що динозавр ще не був дорослим. За ступенем зрощення кісток його визначили як підлітка. Та попри юний вік, він вже мав вражаючий ріст — 3,6 метра. Приблизна маса його становила від 117 до 274 кг. Наскільки більшими були дорослі особини ми можемо тільки уявляти.

Kayrasaurus changliensis поруч із людиною. Фото: RealScalePOV

Щелепа динозавра теж здивувала. Зуби у нього були дуже дрібними і сиділи настільки щільно, що на одному сантиметрі розміщувалося приблизно 3,5–4 зуби. У верхній щелепі науковці нарахували понад 32 зуби, а в нижній понад 45. Тобто загалом йдеться щонайменше про понад 77 зубів. Саме нижня щелепа мала більше зубів, ніж у будь-якого іншого відомого теризинозавра. Передня частина щелеп при цьому залишалася беззубою.

Ще одна дивина була прихована у будові черепа. Дослідники описали незвичайні отвори та особливості кісток щелепи, які відрізняють Kayrasaurus від його найближчих родичів.

Кайразавр належить до теризинозаврів, однієї з найдивніших груп тероподів. Вони пересувалися на двох ногах, мали відносно невелику голову, довгу шию та великі сильно вигнуті кігті на передніх кінцівках. У нового виду один із кігтів мав ще й унікальний кістковий виступ, якого раніше не знаходили в інших представників групи. Шийні хребці також були помітно довшими за спинні.

Попри загрозливу зовнішність, Kayrasaurus навряд чи був швидким мисливцем. Аналіз будови тіла показує, що він був масивнішим і менш пристосованим до швидкого бігу, ніж деякі його родичі. Його щелепа могла забезпечувати потужніший укус, а велике тіло й довга шия давали змогу діставати рослинність вище над землею. Автори дослідження вважають, що різні теризинозаври Джехолу могли ділити між собою харчові ресурси й займати різні екологічні ніші.

Теризинозаврів зазвичай реконструюють із пір'яним покривом, оскільки у споріднених видів із формації Ісянь знайдено сліди примітивного пір'я. Водночас у самого Kayrasaurus changliensis відбитків пір'я поки не виявили. Тому його пернатий вигляд є науково обґрунтованою реконструкцією, а не безпосередньою знахідкою.

Ділимося іншими цікавими фактами та відкриттями

Дослідники відкрили на дні Карибського моря 20 нових видів істот та показали, який вигляд мають деякі з них.

Український дайвер на Новомиколаївському кар'єрі знайшов незвичайну істоту, яка ховалася на глибині 10 м.

Навіщо вчені опустили на дно озера 1500 ялин та що вони побачили через три роки експерименту.