Парад планет у червні 2024 — які знаки Зодіаку поринуть у неймовірне щастя

Парад планет подарує щастя чотирьом знакам Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

На початку червня на нас чекає важлива астрологічна подія — парад планет, у якому візьмуть участь Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Цей планетарний рух вплине на кожен знак Зодіаку, проте шанс на безмежне щастя та успіх отримають лише чотири представники.

Для кого червневий парад планет стане доленосним, розповіли астрологи на порталі Lifestyle Asia.

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Найкращий час для спостереження астрономічного явища — 3 червня. Проте така можливість буде також 4 та 5 червня.

О котрій годині сходять і заходять планети та в якому порядку, залежить від точки світу, де ви спостерігаєте явище. Можна скористатися наступними безкоштовними інструментами, щоб про це дізнатися: Time and Date, Sky Tonight.

Астрологи своєю чергою підкреслюють, що такі події мають потужну енергетику та вплив на людей. Для когось парад планет може стати поштовхом до змін на краще, для інших — це час невдач та конфліктів. У цей час загострюється інтуїція, тож варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Це допоможе розібратися в складних життєвих ситуаціях.

Шість планет у небі. Фото: SciTechDaily.com

Яким знакам Зодіаку парад планет у червні 2024 року принесе щастя та успіх

Астрологи вже визначили щасливчиків червневого параду планет. Ними стануть Овни, Тельці, Водолії та Риби.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Парад планет у червні 2024 року подарує Овнам прилив сил та оптимізму. Це допоможе досягнути поставлених цілей як в професійному житті, так і в особистому. Це хороший період для того, щоб будувати довгострокові плани або проявляти ініціативу у створенні нових проєктів.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельці під час червневого параду планет здобудуть впевненість. Можливість правильно висловити свою думку допоможе їм зростати, процвітати та будувати міцні стосунки. У цього знаку Зодіаку також з'явиться додаткова мотивація, щоб зважитися на авантюру і зробити щось, що виходить за межі їхньої зони комфорту.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії зможуть переглянути свої кармічні борги та пройти через моменти саморефлексії. Парад планет спонукатиме цей повітряний знак Зодіаку змінити своє життя на краще, зайнятися саморозвитком. З'явиться бажання дбати про себе та своє здоров'я. Це зробить Водоліїв щасливішими та дозволить направити енергію у правильне річище.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Парад планет у червні 2024 року спонукатиме Риб до активних дій. Вони відчують підвищений творчий потенціал і отримають заохочення до занять мистецтвом. Щоб збалансувати свої мрії та реальність, доведеться трохи попрацювати, але воно того варте.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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