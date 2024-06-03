Парад планет в июне 2024 — какие знаки Зодиака окунутся в невероятное счастье

Парад планет подарит счастье четырем знакам Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В начале июня нас ждет важное астрологическое событие — парад планет, в котором примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это планетарное движение повлияет на каждый знак Зодиака, однако шанс на безграничное счастье и успех получат всего четыре представителя.

Для кого июньский парад планет станет судьбоносным, рассказали астрологи на портале Lifestyle Asia.

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Лучшее время для наблюдения астрономического явления — 3 июня. Однако такая возможность будет также 4 и 5 июня.

В какое время восходят и заходят планеты и в каком порядке зависит от точки мира, где вы наблюдаете явление. Можно воспользоваться следующими бесплатными инструментами, чтобы об этом узнать: Time and Date, Sky Tonight.

Астрологи в свою очередь подчеркивают, что такие события обладают мощной энергетикой и влиянием на людей. Для кого-то парад планет может стать толчком к переменам к лучшему, для других это время неудач и конфликтов. В это время обостряется интуиция, поэтому следует прислушиваться к своему внутреннему голосу. Это поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях.

Шесть планет в небе. Фото: SciTechDaily.com

Каким знакам Зодиака парад планет в июне 2024 года принесет счастье и успех

Астрологи уже определили счастливчиков июньского парада планет. Ими станут Овны, Тельцы, Водолеи и Рыбы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Парад планет в июне 2024 года подарит Овнам прилив сил и оптимизма. Это поможет достичь поставленных целей как в профессиональной жизни, так и в личной. Это хороший период, чтобы строить долгосрочные планы или проявлять инициативу в создании новых проектов.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы во время июньского парада планет обретут уверенность. Возможность правильно высказать свое мнение поможет им расти, преуспевать и строить крепкие отношения. У этого знака Зодиака также появится дополнительная мотивация, чтобы решиться на авантюру и сделать что-то выходящее за пределы их зоны комфорта.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи смогут просмотреть свои кармические долги и пройти через моменты саморефлексии. Парад планет будет побуждать этот воздушный знак Зодиака изменить свою жизнь к лучшему, заняться саморазвитием. Появится желание заботиться о себе и своем здоровье. Это сделает Водолеев более счастливыми и позволит направить энергию в правильное русло.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Парад планет в июне 2024 года побуждает Рыб к активным действиям. Они ощутят повышенный творческий потенциал и получат поощрение к занятиям искусством. Чтобы сбалансировать свои мечты и реальность, придется немного поработать, но оно того стоит.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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