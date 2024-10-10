Жінка вчить дитину. Фото: instock

Під час розмови часто можна почути словосполучення "вживати заходів". Хоча обидва слова є в українській мові, так говорити неправильно.

Про це йдеться на сайті Мова ДНК Нації.

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Як правильно сказати українською "вжити заходів"

В українській мові слово міра вживається тоді, коли потрібно вказати одиницю виміру. Наприклад, верста – давня міра відстані. Також це слово можна сказати в більш абстрактному сенсі: певною мірою (не певною мірою), міра покарання.

Однак, якщо йдеться про сукупність засобів для досягнення будь-якої мети правильніше сказати слово захід.

Наприклад, ці заходи було спрямовано мотивацію працівників.

Слово приймати також існує окремо, але його основне тлумачення означає певну дію: взяти чи одержати.

Наприклад, приймати подарунок, приймати у спадок, приймати посуд зі столу. Дозволяється використовувати у наступних словосполученнях: приймати до школи, приймати гостей, приймати ліки.

Замість "вживати заходів", якщо йдеться про якусь дію для досягнення певної мети, краще сказати "вжити заходів".

Наприклад, мені слід вжити заходів, щоб не захворіти.

Важливо: слово захід слід вживати саме у родовому відмінку.

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