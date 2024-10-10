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Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

10 октября 2024 06:03
Яна Юхименко - редактор
Яна Юхименко
редактор
Как правильно сказать на украинском "принять меры"
Женщина учит ребенка. Фото: instock
Яна Юхименко - редактор
Яна Юхименко
редактор

Во время разговора часто можно услышать словосочетание "принимать меры". Хотя оба слова есть в украинском языке, так говорить неправильно.

Об этом говорится на сайте Язык ДНК Нации.

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Как правильно сказать на украинском "принять меры"

В украинском языке слово "мера" употребляется тогда, когда нужно указать единицу измерения. Например, верста – давняя мера расстояния. Также это слово можно сказать в более абстрактном смысле: в определенной степени (не в определенной степени), мера наказания.

Однако, если речь идет о совокупности средств для достижения какой-либо цели правильнее сказать слово "захід".

Например, "ці заходи були направлені на мотивацію працівників".

Слово принимать также существует отдельно, но его основное значение означает определенное действие взять или получить.

К примеру, принимать подарок, принимать в наследство, принимать посуду со стола. Разрешается использовать в следующих словосочетаниях: принимать в школу, принимать гостей, принимать лекарства.

Вместо "принимать меры", если речь идет о каком-то действии для достижения определенной цели, лучше сказать "вжити заходів".

Например, "мені треба вжити заходів, аби не захворіти".

Важно: слово "захід" следует употреблять именно в родительном падеже.

Ранее мы объясняли, как на украинском "примет участие" .

А также языковед объяснил значение слова "ни в году" .

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