Що означає Coca-Cola — історія створення бренду

Напої Coca-Cola у супермаркеті. Ілюстративне фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Coca-Cola є одним із найбільш впізнаваних брендів у світі, його логотип миттєво помічають на полицях супермаркетів і завжди купують. Однак з'ясувалося, що за дизайном напоїв є прихований сенс для покупців.

Про це повідомляє Daily Star.

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Що означає логотип Coca-Cola

Coca-Cola є одним із найбільш впізнаваних брендів у світі, відомим своєю фірмовою червоною упаковкою та закрученим білим шрифтом.

Упродовж свого існування бренд активно розвивався, представляв нові дизайни та варіанти свого класичного напою, зокрема, Diet Coke, Coke Zero чи різні напої зі смаками. Однак попри появу новинок, Coca-Colа незмінно зберігає свою унікальну естетику.

Президент LOGO.com, провідної компанії у сфері створення логотипів та маркетингових стратегій Річард Лоу заявив, що світові бренди постійно прагнуть до впізнаваності і популярності, значною мірою їхній успіх залежить від їхнього логотипа.

Якщо брати до уваги Coca-Cola, то, на перший погляд, може здатися, що їхня емблема — це просто художнє відтворення назви компанії. Проте насправді подовжений хвіст на букві "С" символізує посмішку, що підкреслює головну мету компанії — дарувати покупцям щастя та радість.

"Це тонке послання може залишитися непоміченим, але воно підсвідомо створює позитивну асоціацію з брендом у свідомості споживачів", — зауважив Річард Лоу.

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