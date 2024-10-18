Что означает Coca-Cola — история создания бренда

Напитки Coca-Cola в супермаркете. Иллюстративное фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Coca-Cola является одним из самых узнаваемых брендов в мире, его логотип мгновенно замечают на полках супермаркетов и всегда покупают. Однако выяснилось, что за дизайном напитков есть скрытый смысл для покупателей.

Об этом сообщает Daily Star.

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Что означает логотип Coca-Cola

Coca-Cola является одним из самых известных брендов в мире, известным своей фирменной красной упаковкой и закрученным белым шрифтом.

В течение своего существования бренд активно развивался, представлял новые дизайны и варианты своего классического напитка, в частности Diet Coke, Coke Zero или различные напитки со вкусами. Однако, несмотря на появление новинок, Coca-Colа неизменно сохраняет свою уникальную эстетику.

Президент LOGO.com, ведущей компании в области создания логотипов и маркетинговых стратегий Ричард Лоу заявил, что мировые бренды постоянно стремятся к узнаваемости и популярности, в значительной степени их успех зависит от их логотипа.

Если учесть Coca-Cola, то, на первый взгляд, может показаться, что их эмблема — просто художественное воспроизведение названия компании. Однако на самом деле удлиненный хвост на букве "С" символизирует улыбку, подчеркивающую главную цель компании — дарить покупателям счастье и радость.

"Это тонкое послание может остаться незамеченным, но оно подсознательно создает положительную ассоциацию с брендом в сознании потребителей", — отметил Ричард Лоу.

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