З першим днем весни 2024 — яскраві привітання у прозі, віршах та листівках

Хлопець дарує дівчині троянду. Фото: freepik.com

Цей робочий тиждень закінчується прекрасною подією — першим чарівним днем весни. Народне свято 1 березня відоме під назвами Євдокія свистунка, Ярилин день або ж Ярило Великий Грім. І хоч природа ще не встигла прокинутися від зими та морозів, кожен з нас може подарувати промінчик сонця та тепла найріднішим.

Новини.LIVE зробив добірку яскравих та оригінальних привітань з першим днем весни 2024 року у віршах, прозі та листівках. Не забудьте привітати близьких, рідних, друзів та знайомих з цією особливою датою.

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З першим днем весни — привітання у прозі 2024 року

Нарешті прийшла така довгоочікувана весна. Бажаю, щоб із собою вона принесла надію на перемогу та світле майбутнє! Не хай цей чарівний період появи тепла та розквіту подарує сили для нових звершень. З першим днем весни!

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Настав час прощатися із холодною зимою та зустрічати лагідну весну! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі! З першим днем весни!

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Добрий ранок! Ось і весна вже стукає у твоє вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі та в серці, а ця пора принесе натхнення та легкість. З першим днем весни!

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Хочу привітати тебе з радісною подією — першим днем весни! Бажаю зустріти цей період великими надіями та світлими очікуваннями, з добрими мріями та щирими почуттями.

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З першим весняним днем! Нехай нарешті розтануть сніги та зникнуть морози. Нехай у вашому житті буде більше сонячних днів, а усмішки і яскраві квіти принесуть щастя і радість. Нехай ця весна принесе Україні довгоочікувану перемогу.

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Кохано, вітаю з першим днем весни! Нехай в душу пробивається перше тепло весняних променів, нехай серце наповнюється весняним натхненням і бадьорістю. Люблю тебе безмежно!

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Вітаю вас з першим днем весни! Нехай у вашому житті все розпускається і розквітає, а кожна мить наповниться терпким весняним ароматом легкості та душевної свободи.

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Нарешті весна прийшла до нас на поріг. Щиро вірю, що вона принесе лише гарні новини, приємні емоції та сили, щоб подолати усе! Вітаю з першим березня!

***

Вітаю з першим весняним днем! Нехай разом із зимою піде негода з Вашого життя. Нехай любов і ніжність розпускаються в душі, як перші весняні квіти, і кожен день дарує щось нове і незвичайне!

***

Бажаю, щоб щоранку Ви прокидалися, вдихаючи на повні груди новий світлий день, наповнений подіями. З першим днем весни!

***

З першим днем весни, з часом натхнення, закоханості та красивих вчинків. Бажаю зустріти цю весну з красивими мріями та надіями, бажаю відчути себе по-справжньому щасливою людиною, віддатися почуттям і позитивними емоціями!

***

Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!

***

Нехай ця весна принесе вам і вашим близьким радісні звістки, виконання бажань та добрі події! З першим днем весни!

1 березня — привітання з першим весняним днем у віршах українською мовою

Весна! весна! — від поночі до рання.

Весна — в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів —

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

(Василь Стус)

***

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

Вже тане сніг, біжать струмки,

У вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро солов’ї,

І ліс одягнеться листвою!

Всміхається неба блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало.

Хай буде щастя в домі й сміх!

Бажаю, щоб все зло пропало!

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

***

До мого вікна

Підійшла весна,

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

Видалось мені,

Що лежу я уві сні,

Що співає мені мати

Золоті пісні,

Що мене торка

Ніжна і легка,

Наче те весняне сонце,

Мамина рука.

(Дмитро Павличко)

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

Привітання з першим днем весни у листівках 2024 року

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з першим днем весни 2024 року. Новини.LIVE

Відеопривітання з першим днем весни 2024 року

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