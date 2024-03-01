С первым днем весны 2024 — яркие поздравления в прозе, стихах и открытках

Парень дарит девушке розу. Фото: freepik.com

Эта рабочая неделя заканчивается прекрасным событием — первым волшебным днем весны. Народный праздник 1 марта известен под названиями Евдокия свистунья, Ярилин день или Ярило Великий Гром. И хотя природа еще не успела проснуться от зимы и морозов, каждый из нас может подарить луч солнца и тепла самым родным.

Новини.LIVE сделал подборку ярких и оригинальных поздравлений с первым днем весны 2024 года в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить близких, родных, друзей и знакомых с этой особой датой.

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С первым днем весны — поздравление в прозе 2024 года

Наконец-то пришла такая долгожданная весна. Желаю, чтобы она принесла с собой надежду на победу и светлое будущее! Пусть этот волшебный период появления тепла и расцвета подарит силы для новых свершений. С первым днем весны!

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Пора прощаться с холодной зимой и встречать ласковую весну! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! С первым днем весны!

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Доброе утро! Вот и весна уже стучит в твое окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будет на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение и легкость. С первым днем весны!

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Хочу поздравить тебя с радостным событием — первым днем весны! Желаю встретить этот период большими надеждами и светлыми ожиданиями с добрыми мечтами и искренними чувствами.

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С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а улыбки и яркие цветы принесут счастье и радость. Пусть эта весна принесет Украине долгожданную победу.

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Любимая, поздравляю с первым днем весны! Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью. Люблю тебя безгранично!

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Поздравляю вас с первым днем весны! Пусть в вашей жизни все распускается и расцветает, а каждый миг наполнится терпким весенним ароматом легкости и душевной свободы.

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Наконец-то весна пришла к нам на порог. Искренне верю, что она принесет хорошие новости, приятные эмоции и силы, чтобы преодолеть все! Поздравляю с 1 марта!

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Поздравляю с первым весенним днем! Пусть вместе с зимой уйдет непогода из Вашей жизни. Пусть любовь и нежность распускаются в душе, как первые весенние цветы, и каждый день дарит что-то новое и необычное!

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Желаю, чтобы каждое утро Вы просыпались, вдыхая полной грудью новый светлый день, наполненный событиями. С первым днем весны!

***

С первым днем весны, со временем вдохновения, любви и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, отдаться чувствам и положительным эмоциям!

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

***

Пусть эта весна принесет вам и вашим близким радостные известия, исполнение желаний и добрые события! С первым днем весны!

1 марта — поздравления с первым весенним днем в стихах на украинском языке

Весна! весна! — від поночі до рання.

Весна — в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів —

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

(Василь Стус)

***

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

Вже тане сніг, біжать струмки,

У вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро солов’ї,

І ліс одягнеться листвою!

Всміхається неба блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало.

Хай буде щастя в домі й сміх!

Бажаю, щоб все зло пропало!

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

***

До мого вікна

Підійшла весна,

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

Видалось мені,

Що лежу я уві сні,

Що співає мені мати

Золоті пісні,

Що мене торка

Ніжна і легка,

Наче те весняне сонце,

Мамина рука.

(Дмитро Павличко)

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

Поздравления с первым днем весны в открытках 2024 года

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым днем весны 2024 года

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