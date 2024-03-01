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Поздравления с первым днем весны 2024 — яркие открытки, искренняя проза и стихи

1 марта 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С первым днем весны 2024 — яркие поздравления в прозе, стихах и открытках
Парень дарит девушке розу. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эта рабочая неделя заканчивается прекрасным событием — первым волшебным днем весны. Народный праздник 1 марта известен под названиями Евдокия свистунья, Ярилин день или Ярило Великий Гром. И хотя природа еще не успела проснуться от зимы и морозов, каждый из нас может подарить луч солнца и тепла самым родным.

Новини.LIVE сделал подборку ярких и оригинальных поздравлений с первым днем весны 2024 года в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить близких, родных, друзей и знакомых с этой особой датой.

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С первым днем весны — поздравление в прозе 2024 года

Наконец-то пришла такая долгожданная весна. Желаю, чтобы она принесла с собой надежду на победу и светлое будущее! Пусть этот волшебный период появления тепла и расцвета подарит силы для новых свершений. С первым днем весны!

***

Пора прощаться с холодной зимой и встречать ласковую весну! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! С первым днем весны!

***

Доброе утро! Вот и весна уже стучит в твое окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будет на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение и легкость. С первым днем весны!

***

Хочу поздравить тебя с радостным событием — первым днем весны! Желаю встретить этот период большими надеждами и светлыми ожиданиями с добрыми мечтами и искренними чувствами.

***

С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а улыбки и яркие цветы принесут счастье и радость. Пусть эта весна принесет Украине долгожданную победу.

***

Любимая, поздравляю с первым днем весны! Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью. Люблю тебя безгранично!

***

Поздравляю вас с первым днем весны! Пусть в вашей жизни все распускается и расцветает, а каждый миг наполнится терпким весенним ароматом легкости и душевной свободы.

***

Наконец-то весна пришла к нам на порог. Искренне верю, что она принесет хорошие новости, приятные эмоции и силы, чтобы преодолеть все! Поздравляю с 1 марта!

***

Поздравляю с первым весенним днем! Пусть вместе с зимой уйдет непогода из Вашей жизни. Пусть любовь и нежность распускаются в душе, как первые весенние цветы, и каждый день дарит что-то новое и необычное!

***

Желаю, чтобы каждое утро Вы просыпались, вдыхая полной грудью новый светлый день, наполненный событиями. С первым днем весны!

***

С первым днем весны, со временем вдохновения, любви и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, отдаться чувствам и положительным эмоциям!

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

***

Пусть эта весна принесет вам и вашим близким радостные известия, исполнение желаний и добрые события! С первым днем весны!

1 марта — поздравления с первым весенним днем в стихах на украинском языке

Весна! весна! — від поночі до рання.
Весна — в вікно, на дах, на капелюх,
весна в колючі воронові гнізда,
весна на кригу і від берегів —
на течію, на вир, на чорториї
весна правує серцем, як веслом,
весна збігає і збігають роки,
вже й вечори попереду біжать.
(Василь Стус)

***

Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!

***

Вже тане сніг, біжать струмки,
У вікно повіяло весною.
Засвищуть скоро солов’ї,
І ліс одягнеться листвою!
Всміхається неба блакить,
Тепліше, яскравіше сонце стало.
Хай буде щастя в домі й сміх!
Бажаю, щоб все зло пропало!

***

Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.

***

До мого вікна
Підійшла весна,
Розтопилася на шибці
Квітка льодяна.
Крізь прозоре скло
Сонечко зайшло
І поклало теплу руку
На моє чоло.
Видалось мені,
Що лежу я уві сні,
Що співає мені мати
Золоті пісні,
Що мене торка
Ніжна і легка,
Наче те весняне сонце,
Мамина рука.
(Дмитро Павличко)

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!

***

Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.

***

Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.

Поздравления с первым днем весны в открытках 2024 года

Поздравления с первым днем весны в открытках 2024 года
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE
1 марта - поздравление с первым весенним днем
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE
С первым днем весны – поздравление 2024 года
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE
Поздравления с первым днем весны 2024 – яркие открытки, искренняя проза и стихи
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE
С первым днем весны 2024 – яркие поздравления в прозе, стихах и открытках
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE
Открытки с первым днем весны 2024 года
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE
Оригинальные открытки с первым днем весны 2024
Поздравление с первым днем весны 2024 года. Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым днем весны 2024 года

 

 

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