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Прощена неділя 2024 — теплі привітання та щирі вибачення у прозі та листівках

17 березня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Прощеною неділею 2024 — щирі привітання зі святом та вибачення
Жінки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 17 березня, Прощена неділя — останній день святкування Масниці (Колодія). Вважається, що в цей день варто попросити пробачення в інших та відпустити образи самому. Після Прощеної неділі розпочинається Великий піст, який триває до Великодня. 

Ділимося щирими привітаннями та вибаченнями на Прощену неділю 2024 року. 

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Прощена неділя 2024 року — привітання у прозі

Сьогодні світле свято — Прощена неділя. Бажаю тобі звільнити свою душу від образ цього дня. Нехай у твоєму житті все буде добре! Обіймаю!

***

Вітаю з Прощеною неділею! Я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай все погане залишиться у минулому. Бажаю тобі здоров’я, добробуту, міцної віри та душевного тепла.

***

Пробач мені за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.

***

Вітаю з Прощеною неділею! У це свято хочеться просити вибачення за все, адже так часто ми ображаємо один одного ненавмисно. Нехай поряд будуть справжні друзі та близькі люди, а у серці панує гармонія та любов

***

Бог нас прощає, і ти мене прости. У Прощену неділю бажаю, щоб на душі було легко, а в житті світло. І нехай не буде місця в серці для образ та гніву.

***

Прошу тебе пробачити мені за всі провини, які тебе образили чи розчарували. Тобі ж дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров’я та достаток. 

***

З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!

Прощена неділя 2024 — привітання у віршах українською мовою

Непомітно день за днем
Тихесенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий –
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.

***

Нехай, мов полум’я, прощення
Спалить все зло й тягар образ.
І хай не буде важко в серці,
Душа хай не болить у нас.
Я зовсім не соромлюся
Прощення попросити,
Адже якщо нема образи
На світлі легше жити.

***

Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.

Листівки з вибаченнями 

Листівки з вибаченнями
Привітання з Прощеною неділею. Фото: vk-kp.info
З Прощеною неділею 2024 — листівки
Привітання з Прощеною неділею. Фото: google.com
Прощена неділя 2024 — привітання
Привітання з Прощеною неділею. Фото: vk-kp.info

З Прощеною неділею 2024 — відеопривітання

 

 

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька та пройшов легко і з користю. 

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