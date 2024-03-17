З Прощеною неділею 2024 — щирі привітання зі святом та вибачення

Жінки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com

Сьогодні, 17 березня, Прощена неділя — останній день святкування Масниці (Колодія). Вважається, що в цей день варто попросити пробачення в інших та відпустити образи самому. Після Прощеної неділі розпочинається Великий піст, який триває до Великодня.

Ділимося щирими привітаннями та вибаченнями на Прощену неділю 2024 року.

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Прощена неділя 2024 року — привітання у прозі

Сьогодні світле свято — Прощена неділя. Бажаю тобі звільнити свою душу від образ цього дня. Нехай у твоєму житті все буде добре! Обіймаю!

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Вітаю з Прощеною неділею! Я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай все погане залишиться у минулому. Бажаю тобі здоров’я, добробуту, міцної віри та душевного тепла.

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Пробач мені за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.

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Вітаю з Прощеною неділею! У це свято хочеться просити вибачення за все, адже так часто ми ображаємо один одного ненавмисно. Нехай поряд будуть справжні друзі та близькі люди, а у серці панує гармонія та любов

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Бог нас прощає, і ти мене прости. У Прощену неділю бажаю, щоб на душі було легко, а в житті світло. І нехай не буде місця в серці для образ та гніву.

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Прошу тебе пробачити мені за всі провини, які тебе образили чи розчарували. Тобі ж дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров’я та достаток.

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З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!

Прощена неділя 2024 — привітання у віршах українською мовою

Непомітно день за днем

Тихесенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий –

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Нехай, мов полум’я, прощення

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Душа хай не болить у нас.

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо нема образи

На світлі легше жити.

***

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

Листівки з вибаченнями

Привітання з Прощеною неділею. Фото: vk-kp.info

Привітання з Прощеною неділею. Фото: google.com

Привітання з Прощеною неділею. Фото: vk-kp.info

З Прощеною неділею 2024 — відеопривітання

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька та пройшов легко і з користю.