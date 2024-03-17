С Прощенным воскресеньем 2024 — искренние поздравления с праздником и извинения

Женщины в церкви ставят свечи. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 марта, Прощенное воскресенье — последний день празднования Масленицы (Колодия). Считается, что в этот день стоит извиниться перед другими и отпустить обиду самому. После Прощеного воскресенья начинается Великий пост, который продолжается до Пасхи.

Делимся искренними поздравлениями и прощениями на Прощеное воскресенье 2024 года.

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Прощеное воскресенье 2024 года — поздравление в прозе

Сегодня светлый праздник — Прощеное воскресенье. Желаю тебе освободить свою душу от образа этого дня. Пусть в твоей жизни все будет хорошо! Обнимаю!

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Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Я хочу извиниться за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть все плохое останется в прошлом. Желаю тебе здоровья, благополучия, крепкой веры и душевного тепла.

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Прости меня за все! Пусть Прощеное воскресенье принесет счастье и подарит мир в душе, чтобы наша жизнь была светлой и чистой, не омраченной образами и огорчениями.

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Поздравляю с Прощенным воскресеньем! В этот праздник хочется извиняться за все, ведь так часто мы оскорбляем друг друга нечаянно. Пусть рядом будут настоящие друзья и близкие люди, а в сердце царит гармония и любовь

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Бог нас прощает, и ты прости меня. В Прощеное воскресенье желаю, чтобы на душе было легко, а в жизни светло. И да не будет места в сердце для обид и гнева.

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Прошу тебя простить меня за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и довольство.

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С Прощенным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

Прощена воскресенье 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

Непомітно день за днем

Тихесенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий –

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Нехай, мов полум’я, прощення

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Душа хай не болить у нас.

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо нема образи

На світлі легше жити.

***

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

Открытки с извинениями

Поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: vk-kp.info

Поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: google.com

Поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: vk-kp.info

С Прощенным воскресеньем 2024 — видеопоздравления

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.