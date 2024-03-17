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Прощеное воскресенье 2024 — теплые поздравления и искренние извинения в прозе и открытках

17 марта 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Прощенным воскресеньем 2024 — искренние поздравления с праздником и извинения
Женщины в церкви ставят свечи. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 17 марта, Прощенное воскресенье — последний день празднования Масленицы (Колодия). Считается, что в этот день стоит извиниться перед другими и отпустить обиду самому. После Прощеного воскресенья начинается Великий пост, который продолжается до Пасхи.

Делимся искренними поздравлениями и прощениями на Прощеное воскресенье 2024 года.

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Прощеное воскресенье 2024 года — поздравление в прозе

Сегодня светлый праздник — Прощеное воскресенье. Желаю тебе освободить свою душу от образа этого дня. Пусть в твоей жизни все будет хорошо! Обнимаю!

***

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Я хочу извиниться за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть все плохое останется в прошлом. Желаю тебе здоровья, благополучия, крепкой веры и душевного тепла.

***

Прости меня за все! Пусть Прощеное воскресенье принесет счастье и подарит мир в душе, чтобы наша жизнь была светлой и чистой, не омраченной образами и огорчениями.

***

Поздравляю с Прощенным воскресеньем! В этот праздник хочется извиняться за все, ведь так часто мы оскорбляем друг друга нечаянно. Пусть рядом будут настоящие друзья и близкие люди, а в сердце царит гармония и любовь

***

Бог нас прощает, и ты прости меня. В Прощеное воскресенье желаю, чтобы на душе было легко, а в жизни светло. И да не будет места в сердце для обид и гнева.

***

Прошу тебя простить меня за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и довольство.

***

С Прощенным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

Прощена воскресенье 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

Непомітно день за днем
Тихесенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий –
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.

***

Нехай, мов полум’я, прощення
Спалить все зло й тягар образ.
І хай не буде важко в серці,
Душа хай не болить у нас.
Я зовсім не соромлюся
Прощення попросити,
Адже якщо нема образи
На світлі легше жити.

***

Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.

Открытки с извинениями

Открытки с извинениями
Поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: vk-kp.info
С Прощенным воскресеньем 2024 — открытки
Поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: google.com
Прощенное воскресенье 2024 — приветствие
Поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: vk-kp.info

С Прощенным воскресеньем 2024 — видеопоздравления

 

 

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

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