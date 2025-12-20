Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Разом з росіянкою — Джонні Депп екранізує "Майстра і Маргариту"

Разом з росіянкою — Джонні Депп екранізує "Майстра і Маргариту"

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 10:05
Джонні Депп разом з росіянкою екранізує "Майстра і Маргариту" — деталі
Актор Джонні Депп. Фото: Reuters

Відомий американський актор та кінопродюсер Джонні Депп прагне зняти екранізацію твору Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Крім продюсування, можливо, актор і сам зіграє у фільмі. Над стрічкою також буде працювати росіянка Світлана Мігунова-Далі.

Про це пише Variety.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про екранізацію "Майстра і Маргарити"

Проєкт презентували на кінофестивалі Red Sea у Саудівській Аравії. Джонні Депп з'явився там особисто. Як зазначає видання, актор не лише продюсує фільм за мотивами "Майстра і Маргарити", а й розглядає можливість приєднатися до акторського складу.

Джонні Депп хоче екранізувати "Майстра і Маргариту"
Джонні Депп та Світлана Далі на кінофестивалі Red Sea. Фото: instagram/svetlanadali

Над стрічкою буде працювати студія, яку очолює Депп, IN.2 Film. Екранізацію зніматимуть спільно з продюсерками Світланою Мігунова-Далі та Ґрейс Ло. Відомо, що Світлана Мігунова-Далі народилася в Росії у місті Благовєщенськ. Вона переїхала до Сполучених Штатів Америки після того, як здобула акторську освіту у РФ. У 2025 році продюсерка написала сценарій для фільму про російську чемпіонку з фігурного катання Ірину Родніну. Однією з виробничих компаній стрічки було зазначено пропагандистський телеканал "Россия-1".

Очікується, що зйомки фільму "Майстер і Маргарита" розпочнуться наприкінці 2026 року. Депп повернеться у Голлівуд після довгих судових розглядів за звинуваченнями у домашньому насильстві з боку його колишньої дружини Ембер Герд. Окрім фільму "Майстер і Маргарита", він також веде переговори про зйомки в екранізації "Різдвяної пісні" та має намір зіграти разом з Пенелопою Крус у майбутньому бойовику "Денний п'яниця".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які гонорари отримали зірки "Гаррі Поттера". Суми зароблених коштів вражають.

Також ми розповідали про те, які різдвяні фільми варто подивитися всією сім'єю. Ці новинки вже підкорили глядачів.

фільм Джонні Депп актори цікаві факти екранізація
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації