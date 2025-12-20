Джонні Депп разом з росіянкою екранізує "Майстра і Маргариту" — деталі

Актор Джонні Депп. Фото: Reuters

Відомий американський актор та кінопродюсер Джонні Депп прагне зняти екранізацію твору Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Крім продюсування, можливо, актор і сам зіграє у фільмі. Над стрічкою також буде працювати росіянка Світлана Мігунова-Далі.

Про це пише Variety.

Що відомо про екранізацію "Майстра і Маргарити"

Проєкт презентували на кінофестивалі Red Sea у Саудівській Аравії. Джонні Депп з'явився там особисто. Як зазначає видання, актор не лише продюсує фільм за мотивами "Майстра і Маргарити", а й розглядає можливість приєднатися до акторського складу.

Джонні Депп та Світлана Далі на кінофестивалі Red Sea. Фото: instagram/svetlanadali

Над стрічкою буде працювати студія, яку очолює Депп, IN.2 Film. Екранізацію зніматимуть спільно з продюсерками Світланою Мігунова-Далі та Ґрейс Ло. Відомо, що Світлана Мігунова-Далі народилася в Росії у місті Благовєщенськ. Вона переїхала до Сполучених Штатів Америки після того, як здобула акторську освіту у РФ. У 2025 році продюсерка написала сценарій для фільму про російську чемпіонку з фігурного катання Ірину Родніну. Однією з виробничих компаній стрічки було зазначено пропагандистський телеканал "Россия-1".

Очікується, що зйомки фільму "Майстер і Маргарита" розпочнуться наприкінці 2026 року. Депп повернеться у Голлівуд після довгих судових розглядів за звинуваченнями у домашньому насильстві з боку його колишньої дружини Ембер Герд. Окрім фільму "Майстер і Маргарита", він також веде переговори про зйомки в екранізації "Різдвяної пісні" та має намір зіграти разом з Пенелопою Крус у майбутньому бойовику "Денний п'яниця".

