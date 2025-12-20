Видео
Главная Life Вместе с россиянкой — Джонни Депп снимет "Мастера и Маргариту"

Вместе с россиянкой — Джонни Депп снимет "Мастера и Маргариту"

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 10:05
Джонни Депп вместе с россиянкой экранизирует "Мастера и Маргариту" — детали
Актер Джонни Депп. Фото: Reuters

Известный американский актер и кинопродюсер Джонни Депп стремится снять экранизацию произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Кроме продюсирования, возможно, актер и сам сыграет в фильме. Над лентой также будет работать россиянка Светлана Мигунова-Дали.

Об этом пишет Variety.

Читайте также:

Что известно об экранизации "Мастера и Маргариты"

Проект презентовали на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии. Джонни Депп появился там лично. Как отмечает издание, актер не только продюсирует фильм по мотивам "Мастера и Маргариты", но и рассматривает возможность присоединиться к актерскому составу.

Джонні Депп хоче екранізувати "Майстра і Маргариту"
Джонни Депп и Светлана Дали на кинофестивале Red Sea. Фото: instagram/svetlanadali

Над лентой будет работать студия, которую возглавляет Депп, IN.2 Film. Экранизацию будут снимать совместно с продюсерами Светланой Мигунова-Дали и Грейс Ло. Известно, что Светлана Мигунова-Дали родилась в России в городе Благовещенск. Она переехала в Соединенные Штаты Америки после того, как получила актерское образование в РФ. В 2025 году продюсер написала сценарий для фильма о российской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной. Одной из производственных компаний ленты был указан пропагандистский телеканал "Россия-1".

Ожидается, что съемки фильма "Мастер и Маргарита" начнутся в конце 2026 года. Депп вернется в Голливуд после долгих судебных разбирательств по обвинениям в домашнем насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Херд. Кроме фильма "Мастер и Маргарита", он также ведет переговоры о съемках в экранизации "Рождественской песни" и намерен сыграть вместе с Пенелопой Крус в предстоящем боевике "Дневной пьяница".

Напомним, ранее мы писали о том, какие гонорары получили звезды "Гарри Поттера". Суммы заработанных средств впечатляют.

Также мы рассказывали о том, какие рождественские фильмы стоит посмотреть всей семьей. Эти новинки уже покорили зрителей.

