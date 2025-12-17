Гілки падуба на Різдво — що вони символізують та як їх використовувати

Листя падуба та шишки. Фото: Freepik

Гостролист або ж падуб — це один із головних символів Різдва, однак ця рослина стала оберегом ще за часів язичництва. Падуб має особливе значення, адже вважається, що він не лише додає святкової атмосфери, а й відганяє від дому негаразди та зло.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому на Різдво дім прикрашають гілками падуба

Падуб має гострі глянцеві листки та яскраві ягоди, що слугують вже готовими прикрасами для різдвяного декору. Часто таку рослину використовують у святкових вінках, які потім вішають на двері. Крім того, гілками гостролиста прикрашають стіл. Їх ставлять поміж страв, аби притягнути удачу та щастя.

Різдвяний вінок. Фото: Instagram

Така рослина була популярною ще в дохристиянські часи. Язичники були переконані, що це оберіг від злих духів. Вважалося, що падуб набирав силу з дня літнього сонцестояння, 21 червня, до найдовшої ночі року, 21 грудня. Тобто наприкінці року він був найбільш потужним.

Християни ж пов'язали цю рослину з власною вірою. Вони були переконані, що хрест, на якому розіп'яли Ісуса, зробили саме з цього дерева. Крім того, гостролист нагадує терновий вінець Христа, а червоні ягоди — кров Спасителя.

Вінок із падуба. Фото: Instagram

Сьогодні ж такий рослинний декор слугує оберегом від зла. Він символізує мир і доброзичливість. Найчастіше гостролист вплітають у новорічні вінки. Крім того, гілки падуба використовують і для декору інтер'єру. Ними прикрашають різдвяний стіл, лампи, вікна та сходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік. Вони притягнуть успіх та щастя.

Також ми розповідали про те, чим прикрасити ялинку в цьому році. Важливо звернути увагу на деталі.