Гілки падуба на Різдво — що вони символізують та як їх використовувати

Різдвяний оберіг — що символізують гілки падуба
Гостролист або ж падуб — це один із головних символів Різдва, однак ця рослина стала оберегом ще за часів язичництва. Падуб має особливе значення, адже вважається, що він не лише додає святкової атмосфери, а й відганяє від дому негаразди та зло.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Чому на Різдво дім прикрашають гілками падуба
Падуб має гострі глянцеві листки та яскраві ягоди, що слугують вже готовими прикрасами для різдвяного декору. Часто таку рослину використовують у святкових вінках, які потім вішають на двері. Крім того, гілками гостролиста прикрашають стіл. Їх ставлять поміж страв, аби притягнути удачу та щастя.
Така рослина була популярною ще в дохристиянські часи. Язичники були переконані, що це оберіг від злих духів. Вважалося, що падуб набирав силу з дня літнього сонцестояння, 21 червня, до найдовшої ночі року, 21 грудня. Тобто наприкінці року він був найбільш потужним.
Християни ж пов'язали цю рослину з власною вірою. Вони були переконані, що хрест, на якому розіп'яли Ісуса, зробили саме з цього дерева. Крім того, гостролист нагадує терновий вінець Христа, а червоні ягоди — кров Спасителя.
Сьогодні ж такий рослинний декор слугує оберегом від зла. Він символізує мир і доброзичливість. Найчастіше гостролист вплітають у новорічні вінки. Крім того, гілки падуба використовують і для декору інтер'єру. Ними прикрашають різдвяний стіл, лампи, вікна та сходи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік. Вони притягнуть успіх та щастя.
Також ми розповідали про те, чим прикрасити ялинку в цьому році. Важливо звернути увагу на деталі.
Читайте Новини.LIVE!