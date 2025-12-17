Відео
Різдвяний оберіг — що символізують гілки падуба

Різдвяний оберіг — що символізують гілки падуба

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 20:25
Гілки падуба на Різдво — що вони символізують та як їх використовувати
Листя падуба та шишки. Фото: Freepik

Гостролист або ж падуб — це один із головних символів Різдва, однак ця рослина стала оберегом ще за часів язичництва. Падуб має особливе значення, адже вважається, що він не лише додає святкової атмосфери, а й відганяє від дому негаразди та зло.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Падуб має гострі глянцеві листки та яскраві ягоди, що слугують вже готовими прикрасами для різдвяного декору. Часто таку рослину використовують у святкових вінках, які потім вішають на двері. Крім того, гілками гостролиста прикрашають стіл. Їх ставлять поміж страв, аби притягнути удачу та щастя.

Що символізують гілки падуба на Різдво
Різдвяний вінок. Фото: Instagram

Така рослина була популярною ще в дохристиянські часи. Язичники були переконані, що це оберіг від злих духів. Вважалося, що падуб набирав силу з дня літнього сонцестояння, 21 червня, до найдовшої ночі року, 21 грудня. Тобто наприкінці року він був найбільш потужним.

Християни ж пов'язали цю рослину з власною вірою. Вони були переконані, що хрест, на якому розіп'яли Ісуса, зробили саме з цього дерева. Крім того, гостролист нагадує терновий вінець Христа, а червоні ягоди — кров Спасителя.

Що символізують гілки падуба на Різдво
Вінок із падуба. Фото: Instagram

Сьогодні ж такий рослинний декор слугує оберегом від зла. Він символізує мир і доброзичливість. Найчастіше гостролист вплітають у новорічні вінки. Крім того, гілки падуба використовують і для декору інтер'єру. Ними прикрашають різдвяний стіл, лампи, вікна та сходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких кольорах варто зустрічати Новий рік. Вони притягнуть успіх та щастя.

Також ми розповідали про те, чим прикрасити ялинку в цьому році. Важливо звернути увагу на деталі.

