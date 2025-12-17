Ветки падуба на Рождество — что они символизируют и как их использовать

Листья падуба и шишки. Фото: Freepik

Остролист или падуб — это один из главных символов Рождества, однако это растение стало оберегом еще во времена язычества. Падуб имеет особое значение, ведь считается, что он не только добавляет праздничной атмосферы, но и отгоняет от дома проблемы и зло.

Почему на Рождество дом украшают ветвями падуба

Падуб имеет острые глянцевые листья и яркие ягоды, которые служат уже готовыми украшениями для рождественского декора. Часто такое растение используют в праздничных венках, которые затем вешают на двери. Кроме того, ветвями остролиста украшают стол. Их ставят между блюд, чтобы привлечь удачу и счастье.

Рождественский венок. Фото: Instagram

Такое растение было популярным еще в дохристианские времена. Язычники были убеждены, что это оберег от злых духов. Считалось, что падуб набирал силу со дня летнего солнцестояния, 21 июня, до самой длинной ночи года, 21 декабря. То есть в конце года он был наиболее мощным.

Христиане же связали это растение с собственной верой. Они были убеждены, что крест, на котором распяли Иисуса, сделали именно из этого дерева. Кроме того, остролист напоминает терновый венец Христа, а красные ягоды — кровь Спасителя.

Венок из падуба. Фото: Instagram

Сегодня же такой растительный декор служит оберегом от зла. Он символизирует мир и доброжелательность. Чаще всего остролист вплетают в новогодние венки. Кроме того, ветви падуба используют и для декора интерьера. Ими украшают рождественский стол, лампы, окна и лестницы.

