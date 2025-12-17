Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Рождественский оберег — что символизируют ветки падуба

Рождественский оберег — что символизируют ветки падуба

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 20:25
Ветки падуба на Рождество — что они символизируют и как их использовать
Листья падуба и шишки. Фото: Freepik

Остролист или падуб — это один из главных символов Рождества, однако это растение стало оберегом еще во времена язычества. Падуб имеет особое значение, ведь считается, что он не только добавляет праздничной атмосферы, но и отгоняет от дома проблемы и зло.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему на Рождество дом украшают ветвями падуба

Падуб имеет острые глянцевые листья и яркие ягоды, которые служат уже готовыми украшениями для рождественского декора. Часто такое растение используют в праздничных венках, которые затем вешают на двери. Кроме того, ветвями остролиста украшают стол. Их ставят между блюд, чтобы привлечь удачу и счастье.

Що символізують гілки падуба на Різдво
Рождественский венок. Фото: Instagram

Такое растение было популярным еще в дохристианские времена. Язычники были убеждены, что это оберег от злых духов. Считалось, что падуб набирал силу со дня летнего солнцестояния, 21 июня, до самой длинной ночи года, 21 декабря. То есть в конце года он был наиболее мощным.

Христиане же связали это растение с собственной верой. Они были убеждены, что крест, на котором распяли Иисуса, сделали именно из этого дерева. Кроме того, остролист напоминает терновый венец Христа, а красные ягоды — кровь Спасителя.

Що символізують гілки падуба на Різдво
Венок из падуба. Фото: Instagram

Сегодня же такой растительный декор служит оберегом от зла. Он символизирует мир и доброжелательность. Чаще всего остролист вплетают в новогодние венки. Кроме того, ветви падуба используют и для декора интерьера. Ими украшают рождественский стол, лампы, окна и лестницы.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких цветах стоит встречать Новый год. Они притянут успех и счастье.

Также мы рассказывали о том, чем украсить елку в этом году. Важно обратить внимание на детали.

праздники растения Рождество интересные факты листья
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации