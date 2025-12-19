Чорний чи зелений чай — яка насправді між ними різниця

Чай у чашках. Фото: Freepik

Хтось обожнює пити зранку каву, а хтось має звичку починати день з чаю. Однак обрати найкращий для себе сорт серед десятків варіантів не так вже й легко. Найпопулярнішими є чорний чи зелений чай. Дискусії про те, який з них кращий точаться постійно. Кожен має свої переваги, корисні властивості та особливий смак. Навіть технологія виготовлення чорного та зеленого чаю абсолютно різна.

Різниця між чорним та зеленим чаєм

Зелений чай частіше виготовляють в Китаї та Японії, а от чорний — в Індії, Індонезії та Шрі-Ланці. Головна відмінність між цими сортами полягає у тонкощах обробки сировини. Зокрема, у чорного чаю сильна ферментація, а листя окислюється на 70-85%. Саме тому він має насичений янтарно-червоний відтінок. А от зелений чай ферментується дуже слабо, іноді лише на 2-3%.

Чорний чай. Фото: Pexels

У китайських сортах терпкість виражена слабо, а в індійських — сильніше. Зелений чай має потужні антиоксидантні властивості. Він здатен сповільнювати процеси старіння та оздоровлювати організм. Крім того, такий напій добре заспокоює. Чорний чай наділений антибактеріальними властивостями. Він покращує травлення та зміцнює імунітет.

Спосіб приготування чорного та зеленого чаїв також відрізняється. Обидва різновиди можна настоювати або ж готувати короткими протоками. Однак китайські сорти не варто заливати водою, температура якої вище 80-85°, адже окріп зруйнує активні речовини. Чорний чай можна заливати гарячішою водою — 98°.

Зелений чай. Фото: Pexels

Різниться і спосіб зберігання цих двох сортів чаїв. Зелений варто випити за 3-6 місяців після покупки. Він корисніший тоді, коли ще свіжий. Чорний чай можна зберігати до року. Обидва сорти потрібно тримати у герметично закритій упаковці, щоб чай не окислювався.

Чорний чай відрізняється від зеленого не тільки зовні. Вони мають абсолютно різні властивості та смак. Саме від переваг кожного варто відштовхуватися, аби обрати кращий варіант для себе.

