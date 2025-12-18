Що їсть на сніданок Кейт Міддлтон — раціон королівської родини

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відома своїм прискіпливим ставленням до раціону. Її сніданок хоча й простий, але роками залишається незмінним. Він додає тримає організм у тонусі увесь день. Саме завдяки такому прийому їжі вранці знаменитість має бездоганну фігуру.

Що їсть на сніданок принцеса Уельська

Протягом багатьох років раціон Кейт Міддлтон був одним із найпопулярніших предметів для обговорень. Це не дивно, адже принцеса Уельська навіть після народження трьох дітей не втратила форму. Як зазначає Mirror, знаменитість дотримується середземноморської дієти, де вівсянка відіграє ключову роль. Саме тому принцеса Міддлтон часто їсть цю кашу на сніданок.

Стандартний прийом їжі вранці для принцеси Уельської завжди містить:

зелену капусту;

матчу;

шпинат;

чорничний смузі.

Вівсянка зі шпинатом. Фото: Freepik

Це слугує доповненням до основного сніданку — тарілки вівсянки. Так Кейт Міддлтон харчується регулярно. Вівсяну кашу ще називають "суперпродуктом", тож не дивно, що знаменитість обрала її як основу ранкового раціону. Овес добре насичує, що допомагає уникати перекусів або переїдання. До того ж такий ситний продукт допомагає зменшити споживання калорій та тримати фігуру у порядку.

Є ще один секрет, що робить вівсянку одним із найкращих сніданків. Вона містить велику кількість розчинної клітковини. Це регулює рівень цукру у крові та покращує травлення. Принцеса Уельська найчастіше обирає для приготування вівсянки звичайну фільтровану воду або несолодке мигдалеве молоко.

