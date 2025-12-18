Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Кейт Міддлтон роками не зраджує одному сніданку — що вона їсть

Кейт Міддлтон роками не зраджує одному сніданку — що вона їсть

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:10
Що їсть на сніданок Кейт Міддлтон — раціон королівської родини
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відома своїм прискіпливим ставленням до раціону. Її сніданок хоча й простий, але роками залишається незмінним. Він додає тримає організм у тонусі увесь день. Саме завдяки такому прийому їжі вранці знаменитість має бездоганну фігуру.

Про це пише Mirror.

Реклама
Читайте також:

Що їсть на сніданок принцеса Уельська

Протягом багатьох років раціон Кейт Міддлтон був одним із найпопулярніших предметів для обговорень. Це не дивно, адже принцеса Уельська навіть після народження трьох дітей не втратила форму. Як зазначає Mirror, знаменитість дотримується середземноморської дієти, де вівсянка відіграє ключову роль. Саме тому принцеса Міддлтон часто їсть цю кашу на сніданок.

Стандартний прийом їжі вранці для принцеси Уельської завжди містить:

  • зелену капусту;
  • матчу;
  • шпинат;
  • чорничний смузі.
Що їсть на сніданок Кейт Міддлтон
Вівсянка зі шпинатом. Фото: Freepik

Це слугує доповненням до основного сніданку — тарілки вівсянки. Так Кейт Міддлтон харчується регулярно. Вівсяну кашу ще називають "суперпродуктом", тож не дивно, що знаменитість обрала її як основу ранкового раціону. Овес добре насичує, що допомагає уникати перекусів або переїдання. До того ж такий ситний продукт допомагає зменшити споживання калорій та тримати фігуру у порядку.

Є ще один секрет, що робить вівсянку одним із найкращих сніданків. Вона містить велику кількість розчинної клітковини. Це регулює рівень цукру у крові та покращує травлення. Принцеса Уельська найчастіше обирає для приготування вівсянки звичайну фільтровану воду або несолодке мигдалеве молоко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українського актора Тараса Цимбалюка помітили з колишньою. Між парою підозрюють роман.

Також ми розповідали про те, що співачка MamaRika отримала дорогий подарунок від чоловіка. Сергій Середа втілив у реальність мрію знаменитості.

Кейт Міддлтон їжа королівська родина Сніданок цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації