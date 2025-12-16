Відео
Головна Life Мріяла про це — MamaRika показала дорогий подарунок від чоловіка

Мріяла про це — MamaRika показала дорогий подарунок від чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:34
MamaRika отримала розкішний подарунок від чоловіка за тисячі доларів — відео
MamaRika і Сергій Середа. Фото: instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika відсвяткувала річницю стосунків з чоловіком Сергієм Середою. Рівно 11 років тому гуморист покликав артистку на перше побачення. На честь цього шоумен вирішив зробити коханій особливий подарунок.

Про це MamaRika розповіла в Instagram у понеділок, 15 грудня.

Що Сергій Середа подарував дружині на річницю стосунків

Сергій Середа вирішив подарувати коханій розкішний автомобіль. Нещодавно MamaRika отримала водійське посвідчення, тож такий презент неабияк порадував її. Подарунок чоловік присвятив особливій даті.

"Сьогодні (15 грудня. — Ред.) рівно 11 років, як ти запросив мене на перше побачення і при всіх взяв мене за руку та заявив: "Це моя майбутня дружина!". І до сьогодні ти не припиняєш мене дивувати, кохання моє", — написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Середа обрав для MamaRika електроавтомобіль Mercedes-Benz EQA 260. Вартість такої нової моделі стартує від 30 до 50 тисяч доларів.

"Моє перше авто, і яке, ааааа!!! Я досі в шоці", — поділилася емоціями MamaRika.

Жінка також подякувала коханому за такий подарунок та підкреслила, що протягом усіх стосунків чоловік не перестає її дивувати. Саме це робить знаменитість щасливою.

Сергій Середа подарував розкішний подарунок MamaRika
MamaRika поруч з автомобілем, який їй подарував чоловік Сергій Середа. Фото: instagram/mamarika_official

MamaRika підкреслила, що подарунок від чоловіка став неочікуваним, але приємним. Вона також пожартувала, що поки не дуже добре водить автомобіль, тож возити її доведеться Сергію.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
