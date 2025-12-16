Видео
Мечтала об этом — MamaRika показала дорогой подарок от мужа

Мечтала об этом — MamaRika показала дорогой подарок от мужа

Дата публикации 16 декабря 2025 12:34
MamaRika получила роскошный подарок от мужа за тысячи долларов — видео
MamaRika и Сергей Середа. Фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika отпраздновала годовщину отношений с мужем Сергеем Середой. Ровно 11 лет назад юморист позвал артистку на первое свидание. В честь этого шоумен решил сделать любимой особенный подарок.

Об этом MamaRika рассказала в Instagram в понедельник, 15 декабря.

Что Сергей Середа подарил жене на годовщину отношений

Сергей Середа решил подарить любимой роскошный автомобиль. Недавно MamaRika получила водительское удостоверение, поэтому такой презент изрядно порадовал ее. Подарок мужчина посвятил особой дате.

"Сегодня (15 декабря. — Ред.) ровно 11 лет, как ты пригласил меня на первое свидание и при всех взял меня за руку и заявил: "Это моя будущая жена!". И до сих пор ты не прекращаешь меня удивлять, любовь моя", — написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Середа выбрал для MamaRika электроавтомобиль Mercedes-Benz EQA 260. Стоимость такой новой модели стартует от 30 до 50 тысяч долларов.

"Мое первое авто, и какое, ааааа!!!! Я до сих пор в шоке", — поделилась эмоциями MamaRika.

Женщина также поблагодарила любимого за такой подарок и подчеркнула, что на протяжении всех отношений мужчина не перестает ее удивлять. Именно это делает знаменитость счастливой.

Сергій Середа подарував розкішний подарунок MamaRika
MamaRika рядом с автомобилем, который ей подарил муж Сергей Середа. Фото: instagram/mamarika_official

MamaRika подчеркнула, что подарок от мужа стал неожиданным, но приятным. Она также пошутила, что пока не очень хорошо водит автомобиль, так что возить ее придется Сергею.

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк изменила внешность. Из-за этого на знаменитость посыпалась масса хейта.

Также мы рассказывали о том, что произошло с одной из самых красивых женщин мира. Ее внешность изменилась до неузнаваемости.

