Что ест на завтрак Кейт Миддлтон — рацион королевской семьи

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон известна своим придирчивым отношением к рациону. Ее завтрак хотя и простой, но годами остается неизменным. Он добавляет держит организм в тонусе весь день. Именно благодаря такому приему пищи утром знаменитость имеет безупречную фигуру.

Что ест на завтрак принцесса Уэльская

В течение многих лет рацион Кейт Миддлтон был одним из самых популярных предметов для обсуждений. Это неудивительно, ведь принцесса Уэльская даже после рождения троих детей не потеряла форму. Как отмечает Mirror, знаменитость придерживается средиземноморской диеты, где овсянка играет ключевую роль. Именно поэтому принцесса Миддлтон часто ест эту кашу на завтрак.

Стандартный прием пищи утром для принцессы Уэльской всегда содержит:

зеленую капусту;

матча;

шпинат;

черничный смузи.

Овсянка со шпинатом. Фото: Freepik

Это служит дополнением к основному завтраку — тарелке овсянки. Так Кейт Миддлтон питается регулярно. Овсяную кашу еще называют "суперпродуктом", поэтому неудивительно, что знаменитость выбрала ее как основу утреннего рациона. Овес хорошо насыщает, что помогает избегать перекусов или переедания. К тому же такой сытный продукт помогает уменьшить потребление калорий и держать фигуру в порядке.

Есть еще один секрет, который делает овсянку одним из лучших завтраков. Она содержит большое количество растворимой клетчатки. Это регулирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Принцесса Уэльская чаще всего выбирает для приготовления овсянки обычную фильтрованную воду или несладкое миндальное молоко.

