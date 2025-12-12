Названо 5 найкращих сортів чаю — гідно замінять ранкову каву

Жінка заварює чай. Фото: Pexels

Чай — один з найбільш популярних напоїв у всьому світі. У деяких країнах він став частиною культури та символом гостинності. Існує чимало сортів та видів чаю, однак найкращими вважають п'ять з них. Деякі сорти — преміальні, інші ж бюджетні та доступні усім, однак не менш смачні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Найкращі сорти чаю

Пуер

Це преміальний сорт чаю, що коштує немало, однак його ціна повністю виправдана. Аби отримати пуер, листя просушують та прокатують особливим способом у кілька етапів, що тривають довгі місяці. Такий сорт має насичений смак та аромат. Крім того, він дуже корисний для здоров'я, адже підвищує тонус організму та знижує холестерин. Багато хто вважає його найкращою альтернативою каві.

Мате

Такий сорт чаю є традиційним для мешканців Південної Америки. Мате насичений великою кількістю вітамінів групи B та С і антиоксидантів. Фахівці зазначають, що такий напій сприяє омолодженню та зміцненню здоров'я. Однак варто зважати, що у цьому сорті міститься багато кофеїну.

Білий чай

Такий сорт отримують з молодих бруньок та листків. Вони не окислюються, як у випадку із зеленим чи чорним листям. Саме тому після заварювання напій стає блідо-жовтим. Білий чай має особливий насичений аромат. При цьому він містить мінімум кофеїну та максимум антиоксидантів.

Улун

Цей китайський чай вперше почали виготовляти у Китаї. Під час його виробництва особливу увагу приділяють сушінню та випалюванню листків. Смак такого сорту нагадує щось середнє між чорним і зеленим чаєм.

Зелений та чорний

Це класика, яка сподобається усім. Обидва сорти отримують з однакового листя, але за допомогою різних технік обробки. Зелений напій освіжаючий та має тонізуючий ефект. Чорний чай міцніший, насиченіший та з дещо терпкуватим смаком.

