Названы 5 лучших сортов чая — достойно заменят утренний кофе

После них вы полюбите этот напиток — 5 лучших сортов чая
Чай — один из самых популярных напитков во всем мире. В некоторых странах он стал частью культуры и символом гостеприимства. Существует немало сортов и видов чая, однако лучшими считают пять из них. Некоторые сорта — премиальные, другие же бюджетные и доступны всем, однако не менее вкусные.
Лучшие сорта чая
Пуэр
Это премиальный сорт чая, который стоит немало, однако его цена полностью оправдана. Чтобы получить пуэр, листья просушивают и прокатывают особым способом в несколько этапов, которые длятся долгие месяцы. Такой сорт имеет насыщенный вкус и аромат. Кроме того, он очень полезен для здоровья, ведь повышает тонус организма и снижает холестерин. Многие считают его лучшей альтернативой кофе.
Мате
Такой сорт чая является традиционным для жителей Южной Америки. Мате насыщен большим количеством витаминов группы B и С и антиоксидантов. Специалисты отмечают, что такой напиток способствует омоложению и укреплению здоровья. Однако стоит учитывать, что в этом сорте содержится много кофеина.
Белый чай
Такой сорт получают из молодых почек и листьев. Они не окисляются, как в случае с зеленым или черным листьями. Именно поэтому после заваривания напиток становится бледно-желтым. Белый чай имеет особый насыщенный аромат. При этом он содержит минимум кофеина и максимум антиоксидантов.
Улун
Этот китайский чай впервые начали изготавливать в Китае. Во время его производства особое внимание уделяют сушке и обжигу листьев. Вкус такого сорта напоминает нечто среднее между черным и зеленым чаем.
Зеленый и черный
Это классика, которая понравится всем. Оба сорта получают из одинаковых листьев, но с помощью различных техник обработки. Зеленый напиток освежающий и имеет тонизирующий эффект. Черный чай крепче, насыщеннее и с несколько терпковатым вкусом.
