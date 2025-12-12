Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life После них вы полюбите этот напиток — 5 лучших сортов чая

После них вы полюбите этот напиток — 5 лучших сортов чая

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:22
Названы 5 лучших сортов чая — достойно заменят утренний кофе
Женщина заваривает чай. Фото: Pexels

Чай — один из самых популярных напитков во всем мире. В некоторых странах он стал частью культуры и символом гостеприимства. Существует немало сортов и видов чая, однако лучшими считают пять из них. Некоторые сорта — премиальные, другие же бюджетные и доступны всем, однако не менее вкусные.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие сорта чая

Пуэр

Это премиальный сорт чая, который стоит немало, однако его цена полностью оправдана. Чтобы получить пуэр, листья просушивают и прокатывают особым способом в несколько этапов, которые длятся долгие месяцы. Такой сорт имеет насыщенный вкус и аромат. Кроме того, он очень полезен для здоровья, ведь повышает тонус организма и снижает холестерин. Многие считают его лучшей альтернативой кофе.

Мате

Такой сорт чая является традиционным для жителей Южной Америки. Мате насыщен большим количеством витаминов группы B и С и антиоксидантов. Специалисты отмечают, что такой напиток способствует омоложению и укреплению здоровья. Однако стоит учитывать, что в этом сорте содержится много кофеина.

Белый чай

Такой сорт получают из молодых почек и листьев. Они не окисляются, как в случае с зеленым или черным листьями. Именно поэтому после заваривания напиток становится бледно-желтым. Белый чай имеет особый насыщенный аромат. При этом он содержит минимум кофеина и максимум антиоксидантов.

Улун

Этот китайский чай впервые начали изготавливать в Китае. Во время его производства особое внимание уделяют сушке и обжигу листьев. Вкус такого сорта напоминает нечто среднее между черным и зеленым чаем.

Зеленый и черный

Это классика, которая понравится всем. Оба сорта получают из одинаковых листьев, но с помощью различных техник обработки. Зеленый напиток освежающий и имеет тонизирующий эффект. Черный чай крепче, насыщеннее и с несколько терпковатым вкусом.

Напомним, ранее мы писали о том, почему бенгальские кошки считаются особенными. В Китае они находятся под защитой.

Также мы рассказывали о том, каких вещей не было еще 100 лет назад. Сейчас же без них трудно представить жизнь.

советы чай интересные факты сорт напиток
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации