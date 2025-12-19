Черный или зеленый чай — какая на самом деле между ними разница

Чай в чашках. Фото: Freepik

Кто-то обожает пить утром кофе, а кто-то имеет привычку начинать день с чая. Однако выбрать лучший для себя сорт среди десятков вариантов не так уж и легко. Самыми популярными являются черный или зеленый чай. Дискуссии о том, какой из них лучший ведутся постоянно. Каждый имеет свои преимущества, полезные свойства и особый вкус. Даже технология изготовления черного и зеленого чая совершенно разная.

Разница между черным и зеленым чаем

Зеленый чай чаще изготавливают в Китае и Японии, а вот черный — в Индии, Индонезии и Шри-Ланке. Главное отличие между этими сортами заключается в тонкостях обработки сырья. В частности, у черного чая сильная ферментация, а листья окисляются на 70-85%. Именно поэтому он имеет насыщенный янтарно-красный оттенок. А вот зеленый чай ферментируется очень слабо, иногда только на 2-3%.

Черный чай. Фото: Pexels

В китайских сортах терпкость выражена слабо, а в индийских — сильнее. Зеленый чай обладает мощными антиоксидантными свойствами. Он способен замедлять процессы старения и оздоравливать организм. Кроме того, такой напиток хорошо успокаивает. Черный чай наделен антибактериальными свойствами. Он улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Способ приготовления черного и зеленого чая также отличается. Обе разновидности можно настаивать или готовить короткими проливами. Однако китайские сорта не стоит заливать водой, температура которой выше 80-85°, ведь кипяток разрушит активные вещества. Черный чай можно заливать более горячей водой — 98°.

Зеленый чай. Фото: Pexels

Различается и способ хранения этих двух сортов чая. Зеленый стоит выпить через 3-6 месяцев после покупки. Он полезнее тогда, когда еще свежий. Черный чай можно хранить до года. Оба сорта нужно держать в герметично закрытой упаковке, чтобы чай не окислялся.

Черный чай отличается от зеленого не только внешне. Они имеют совершенно разные свойства и вкус. Именно от преимуществ каждого стоит отталкиваться, чтобы выбрать лучший вариант для себя.

